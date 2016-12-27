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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان:

۳۶۰۶پرونده به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شده است

۳۶۰۶پرونده به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شده است

زنجان-مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به ورود پرونده های تخلفاتی به تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۹ ماهه سالجاری اشاره کردو گفت: طی این بازه زمانی ۳ هزار و ۶۰۶ فقره پرونده ارسال شده است.

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به ورود پرونده های تخلفاتی به تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۹ ماهه سالجاری اشاره کردو افزود: طی این بازه زمانی ۳ هزار و ۶۰۶ فقره پرونده به این اداره ارسال شده است. 

وی اظهار کرد: پرونده تخلفاتی در بخش های کالا و خدمات،قاچاق کالا و ارز و بهداشت،دارو و درمان  بوده است. 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: در این بازه زمانی  تعداد ۳ هزار و ۶۹۳  پرونده مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.

ممیزی تاکید کرد: عملکرد تعزیرات حکومتی استان به ترتیب در بخش کالا و خدمات:۱۰۲.۶ درصد ،قاچاق کالا و ارز ۱۰۲.۶ درصد و در بخش بهداشت،دارو و درمان ۱۰۰.۹ درصد است.

وی میزان جریمه نقدی متخلفان بر اساس آراء صادره را  ۲۱۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال عنوان کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: در سال ۹۵ بیشترین حکم صادره به جزای نقدی با تعداد ۳۴۹۲ مورد و ضبط محموله های قاچاق کالا با تعداد ۶۰۰ مورد حکم می باشد.

ممیزی گفت: در این مدت تعداد ۷۳حکم امحای محموله های غیرقابل مصرف قاچاق از جمله:آرایشی و بهداشتی صادر و اجراشده است. 

وی تصریح کرد: همچنین با دریافت شکایات مردمی ،پس از برگزاری جلسات رسیدگی و احراز تخلفات صورت گرفته ،تعداد ۱۳۰ حکم اعاده حق شاکی صادر شد.

کد مطلب 3861095

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