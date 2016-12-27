به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی قهرمان و رکورددار پرتاب دیسک آسیا، شهریور ماه سال جاری و پس از عدم کسب موفقیت در بازی های المپیک برزیل زانوی آسیب دیده خود را به تیغ جراحان سپرد. وی پس از گذشت چند ماه از دوران نقاهت و فیزیوتراپی، روز ششم دی ماه برای اولین بار در زمین پیست تارتان دو و میدانی آکادمی المپیک دوید.

احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص، گفت: دیروز اولین روزی بود که به طور رسمی در زمین پیست تارتان دویدم. شرایط پای من بسیار خوب است. هوای دیروز آکادمی بارانی و عالی بود و تمرین بسیار خوبی را در فضای باز انجام دادم. در کنار آن تمریناتم را به طور رسمی شروع کرده ام.

وی افزود: من در کنار شروع تمریناتم، برنامه های درمانی دیگری را برای بهبودی انجام می دهم که این برنامه های درمانی رو به اتمام است.

نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن با بیان اینکه تمرین می کند که در مسابقات آینده شرکت داشته باشد، گفت: تمرینات رسمی ام را از هفته آینده به مدت ۲۱ روز در جزیره کیش شروع خواهم کرد. قصد دارم اواخر فروردین ماه در مسابقات کشورهای اسلامی در باکو شرکت کنم.

وی ادامه داد: همین طور یکی از برنامه های جدی ام حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا در هندوستان است و اگر شرایط مهیا شود در مسابقات قهرمانی دو و میدانی جهان در لندن شرکت می کنم.

حدادی که این روزها هادی سپهرزاد رکورددار هفت گانه کشورمان برنامه تمریناتش را دنبال می کند، گفت: من الان با هادی سپهرزاد تمرین می کنم اما قصد دارم هفته آینده به طور رسمی مربی ام را معرفی کنم.

رکوددار پرتاب دیسک آسیا در پاسخ به این سئوال که مربی مدنظر شما خارجی یا ایرانی است؟ گفت: مربی ایرانی.

احسان حدادی قصد دارد پیش از اردوی کیش هفته آینده در نشستی به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.