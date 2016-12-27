حجت الاسلام علی صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی شش باب خانه عالم در شهرستان پلدختر اظهار داشت: این خانه های عالم در روستاهای مناطق محروم «چول هول» از توابع شهرستان پلدختر توسط یک خیر اهل اصفهان ساخته می شوند.

وی گفت: هر یک از این خانه های عالم دارای ۱۰۰ مترمربع مساحت بوده که برای ساخت هر کدام مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال هزینه می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر افزود: شهرستان پلدختر تعداد ۲۷ باب خانه عالم با تجهیزات کامل دارد که هم اکنون هفت روحانی مستقر در این خانه ها ساکن هستند.

حجت الاسلام صیادی گفت: خانه های عالم با هدف ایجاد مکانی مناسب برای استقرار روحانیون و مبلغان در مناسبت های مذهبی مختلف و برای گسترش آموزش های دینی به ویژه احکام، مسائل تربیتی، قرآن و همچنین اقامه نماز جماعت و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) در روستاها ساخته می شوند.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی وظیفه دارد برای ارتقای فرهنگ دینی در جامعه از تمام امکانات و ظرفیت های خود به عنوان یک قرارگاه دینی و فرهنگی استفاده کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر گفت: حضور روحانی و مبلغ در روستاها موجب گسترش فرهنگ اعتقادی و معنوی در بین اهالی به ویژه جوانان می شود و خانه عالم می تواند به منزله یک اتاق فکر برای هم افزایی در فعالیت های فرهنگی و مذهبی در روستا باشد و این امر موجب خیر و برکت است.

حجت الاسلام صیادی با بیان اینکه ساخت خانه های عالم در امور دینی و فرهنگی روستاها گام بلندی در گسترش آموزش های دینی است اظهار داشت: احداث این مکان ها در روستاها و توجه به توسعه آن در برنامه های اداره تبلیغات اسلامی است.