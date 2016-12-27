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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

عملیات اجرایی ۶ باب خانه عالم در شهرستان پلدختر آغاز می‌شود

عملیات اجرایی ۶ باب خانه عالم در شهرستان پلدختر آغاز می‌شود

پلدختر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر از آغاز عملیات اجرایی شش باب خانه عالم در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی شش باب خانه عالم در شهرستان پلدختر اظهار داشت: این خانه های عالم در روستاهای مناطق محروم «چول هول» از توابع شهرستان پلدختر توسط یک خیر اهل اصفهان ساخته می شوند.

وی گفت: هر یک از این خانه های عالم دارای ۱۰۰ مترمربع مساحت بوده که برای ساخت هر کدام مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال هزینه می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر افزود: شهرستان پلدختر تعداد ۲۷ باب خانه عالم با تجهیزات کامل دارد که هم اکنون هفت روحانی مستقر در این خانه ها ساکن هستند.

حجت الاسلام صیادی گفت: خانه های عالم با هدف ایجاد مکانی مناسب برای استقرار روحانیون و مبلغان در مناسبت های مذهبی مختلف و برای گسترش آموزش های دینی به ویژه احکام، مسائل تربیتی، قرآن و همچنین اقامه نماز جماعت و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) در روستاها ساخته می شوند.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی وظیفه دارد برای ارتقای فرهنگ دینی در جامعه از تمام امکانات و ظرفیت های خود به عنوان یک قرارگاه دینی و فرهنگی استفاده کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر گفت: حضور روحانی و مبلغ در روستاها موجب گسترش فرهنگ اعتقادی و معنوی در بین اهالی به ویژه جوانان می شود و خانه عالم می تواند به منزله یک اتاق فکر برای هم افزایی در فعالیت های فرهنگی و مذهبی در روستا باشد و این امر موجب خیر و برکت است.

حجت الاسلام صیادی با بیان اینکه ساخت خانه های عالم در امور دینی و فرهنگی روستاها گام بلندی در گسترش آموزش های دینی است اظهار داشت: احداث این مکان ها در روستاها و توجه به توسعه آن در برنامه های اداره تبلیغات اسلامی است.

کد مطلب 3861128

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