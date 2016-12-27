رانندگان برای پرداخت خلافی حتما صورت وضعیت جدید بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد کرمی اسد با اشاره به پایان مهلت بخشودگی جرایم معوقه گفت: شهروندانی که از قبل صورت وضعیت خلافی خودروی خود را گرفته و پرداخت کردهاند، شامل بخشودگی ۲ برابری جرائم شدهاند.
وی افزود: مالکانی که پس از پایان مهلت، اقدام به اخذ و پرداخت خلافی خودروی خود کردهاند، دیگر شامل بخشودگی نخواهند بود.
سرهنگ کرمی اسد همچنین با اشاره به اینکه مالکانی هم که قبل از این صورت وضعیت خودروی خود را گرفته اما پرداخت نکردهاند شامل بخشودگی نمیشوند، افزود: این دسته از مالکان باید صورت وضعیت جدید خودروی خود را مجدداً دریافت و اقدام به پرداخت جریمهها کنند. در غیر این صورت در پرداخت جرائم دچار اشتباه خواهند شد و خلافی خودرویشان صفر نشده و با مغایرت مواجه میشوند.
نظر شما