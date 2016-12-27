به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی درباره جزئیات این حادثه گاز گرفتگی گفت: شب گذشته حادثه نشت گاز و گازگرفتگی در میدان اصلی میوه و تره‌بار تهران به اورژانس تهران اعلام شد. بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه واقع در سالن A۳ اعزام شد.

وی گفت: با حضور تکنیسین‌های اورژانس در محل حادثه مشخص شد دو مرد جوان که به عنوان کارگر در محدوده بازار مرکزی میوه و تره‌بار مشغول به کار بودند، در داخل سوله در حال استراحت بودند که به دلیل استفاده از گاز پیک‌نیک به عنوان وسیله گرمایشی و همچنین مسدود بودن در و پنجره‌ها، هر دو مرد جوان دچار گازگرفتگی شده و در دم جان باخته بودند.

عباسی ادامه داد: با هماهنگی عوامل انتظامی، جسد هر دو مرد کارگر به پزشکی قانونی منتقل شد و محل حادثه در اختیار کارآگاهان نیروی انتظامی و همچنین عوامل آتش‌نشانی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نیروهای امدادی درباره علت وقوع این حادثه اطلاع‌رسانی خواهند کرد.