  1. جامعه
  2. انتظامی
۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

گاز گرفتگی در میدان میوه و تره‌بار/۲ مرد جوان جان باختند

گاز گرفتگی در میدان میوه و تره‌بار/۲ مرد جوان جان باختند

سخنگوی اورژانس تهران از وقوع حادثه گازگرفتگی در میدان اصلی میوه و تره‌بار تهران خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ کارگر جوان جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی درباره جزئیات این حادثه گاز گرفتگی گفت: شب گذشته حادثه نشت گاز و گازگرفتگی در میدان اصلی میوه و تره‌بار تهران به اورژانس تهران اعلام شد. بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه واقع در سالن اعزام شد.

وی گفت: با حضور تکنیسین‌های اورژانس در محل حادثه مشخص شد دو مرد جوان که به عنوان کارگر در محدوده بازار مرکزی میوه و تره‌بار مشغول به کار بودند، در داخل سوله در حال استراحت بودند که به دلیل استفاده از گاز پیک‌نیک به عنوان وسیله گرمایشی و همچنین مسدود بودن در و پنجره‌ها، هر دو مرد جوان دچار گازگرفتگی شده و در دم جان باخته بودند.

عباسی ادامه داد: با هماهنگی عوامل انتظامی، جسد هر دو مرد کارگر به پزشکی قانونی منتقل شد و محل حادثه در اختیار کارآگاهان نیروی انتظامی و همچنین عوامل آتش‌نشانی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نیروهای امدادی درباره علت وقوع این حادثه اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

کد مطلب 3861147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها