توقف پوشش رسانه ای حادثه قتل سفیر روسیه به دستور دادگاهی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک دادگاه در ترکیه اعلام کرد: پوشش خبری درباره موضوع قتل سفیر روسیه در آنکارا، بطور موقت و تا اطلاع ثانوی باید متوقف شود.

این منبع در ادامه افزود: هرگونه تحقیق از صحنه جنایت و تهیه اخبار در ارتباط با افراد و یا گروه های مظنون و احتمالی مرتبط با این حادثه از موارد شامل این تحریم بوده و این حکم تا تکمیل تحقیقات پلیس به قوت خود باقی است.

لازم به ذکر است که «آندری کارلوف» سفیر روسیه در آنکارا، چند روز پیش در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس هدف تیراندازی قرار گرفته و به قتل رسید. ضارب که یک افسر پلیس بازنشسته ترکیه ای بود به دست ماموران امنیتی کشته شد. به محض آغاز کار کمیته تحقیقاتی روسیه درباره رسیدگی به این جنایت، وزارت خارجه این کشور مورد مذکور را «مبارزه با ترورسیم بین المللی» نامیده، و حادثه را تروریستی دانست.