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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

رازی جدید درباره کهکشان راه شیری برملا شد

رازی جدید درباره کهکشان راه شیری برملا شد

ستاره شناسان کشف کرده اند کهکشان راه شیری درحقیقت بخشی از یک ابر خوشه کهکشان های عظیم است که «لانیاکئا» ( Laniakea) نامیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 3tags، ستاره شناسان در هاوایی به وسیله  تلسکوپ بنیاد ملی علوم گرین بانک این کشف را انجام داده اند.

این کشف مرز کهکشان های همسایه ما را به طور کامل روشن می کند و ارتباطی ناشناخته را میان خوشه های مختلف کهکشان در جهان ایجاد می کند. «آر برنت تولی» محقق رهبر این پروژه می گوید: ما بالاخره توانستیم حدفاصل ابرخوشه های کهکشانی را مشخص کنیم که خانه خود می نامیم. البته پیش از این هم می دانستیم جهان بسیار وسیع است و مرزهای کهکشان ما محدود نیستند.

ابرخوشه ها از جمله مهمترین ساختارها در جهان شناخته شده هستند. آنها از گروه های مختلف تشکیل شده و حاوی چند کهکشان و خوشه های عظیمی هستند. تمام این خوشه ها و کهکشان ها با رشته های به یکدیگر مرتبط هستند. اما با وجود ارتباط کهکشان ها با یکدیگر  مرزهای مشخصی ندارند.  

کد مطلب 3861157

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