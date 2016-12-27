۹ دی، نقطه عطفی در جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در سیصدو شانزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: این فتنه با حضور یکپارچه دشمنان ایران در داخل و خارج ایجاد شده بود، اما با بصیرت مردم و حضور هوشمند آنها این فتنه درهم شکسته شد.

وی افزود: دشمنان ما توطئه های بزرگی در سر داشتند و برنامه های بسیاری تدارک دیده بودند اما این برنامه ها با حضور خالصانه و متواضعانه مردم از بین رفت.

چمران با بیان این مطلب که ۹ دی را به نام روز بصیرت نامگذاری کرده اند، گفت: این نامگذاری به حق، انتخاب شایسته ای بود. ۹ دی، نقطه عطفی در جمهوری اسلامی ایران است که فتنه ۸۸ را درهم کوبید.