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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

با حکم استاندار کرمانشاه؛

مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه برکنار شد

مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه برکنار شد

کرمانشاه- علی گروسی مدیر کل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه برکنار و امیر خسروانی به عنوان سرپرست جدید این دفتر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه، علی گروسی مدیر کل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه برکنار شد.

براساس همین حکم، امیر خسروانی معاون دفتر روستایی استانداری به عنوان سرپرست جدید این دفتر در استان منصوب شد.

کد مطلب 3861181

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