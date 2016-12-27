مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه، علی گروسی مدیر کل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه برکنار شد.

براساس همین حکم، امیر خسروانی معاون دفتر روستایی استانداری به عنوان سرپرست جدید این دفتر در استان منصوب شد.