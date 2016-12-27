کواکبیان: ۲۵ بار تخلف کردید/لاریجانی: یک مورد از آنها را بگویید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ماده ۴۲ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به فریادهای مداوم مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران که از ارتکاب ۲۵ مورد تخلف در اداره جلسه در یک روز توسط رئیس مجلس سخن می گفت، اظهار داشت: یک مورد از آن ۲۵ مورد را بگویید که بدانیم.

کواکبیان در پاسخ به لاریجانی گفت به اختیار خودتان عبارت ها را جابجا می کنید و رفع ابهام می کنید؛ این طبق کدام ماده آیین نامه است.

لاریجانی هم در پاسخ به وی که همچنان فریاد می زد، گفت: اگر صدایتان بلند شود به معنی آن نیست که حرفتان معقول تر می شود؛ شما بدون بلندگو هم که صحبت کنید همه صدایتان را می شنوند.

رئیس مجلس ادامه داد: طبق آیین نامه درخواست رفع ابهام را باید کتبی به هیات رئیسه بدهید و اگر رئیس پذیرفت برای آن رای گیری می کند؛ کجای این خلاف آیین نامه است.

لاریجانی تاکید کرد: در ضمن آن ۲۵ مورد تخلف را هم حتما بنویسید و به من بدهید.

کواکبیان سپس مدعی شد آقای تاجگردون گفته است که یک آش شلغم شوربا در کمیسیون تلفیق درست شده و به صحن آمده است.

لاریجانی هم پاسخ داد : به دیگران توهین نکنید؛ آقای تاج گردون هم عضو کمیسیون تلفیق است و اعضای کمیسیون تلفیق هم نمایندگان همین مجلس هستند.

پس از این عبارت به کار رفته توسط کواکبیان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق و جمع زیادی از اعضای کمیسیون درخواست پاسخ دادن به ادعای وی را داشتند که رئیس مجلس از آنها خواست آرامش خود را حفظ کنند تا قدری مباحث جلوتر برود و سپس پاسخ دهند.

در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون تلفیق برنامه در اعتراض به اظهارات کواکبیان و تاجگردون گفت: اعضای کمیسیون تلفیق برای تدوین برنامه ششم زحمات زیادی کشیدند، آقای حاجی‌بابایی سه شب در مجلس خوابید و خانه نرفت و آقای فرهنگی زحمات بسیاری کشید؛ ما نان حلال می‌خوریم.

پس از آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما از اول از زحمات کمیسیون تلفیق تشکر کردیم، خواهش می‌کنم به یکدیگر چیزی نگویید که ماده ۷۹ شود.