آغاز فعالیت حوزه علوم اسلامی ویژه اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجت الاسلام روح الله حریزاوی گفت: با توجه به استقبال اعضای هیات عملی و اساتید مراکز آموزش عالی، برای بهره مندی از برنامه های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، تاسیس مرکز اختصاصی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی در دستور کار حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان قرار گرفته است.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته، شاهد استقبال اعضای هیات علمی و اساتید مراکز آموزش عالی برای کسب معارف اسلامی در مراکز حوزه علوم اسلامی بودیم که بر همین اساس نیز مراکز ویژه اساتید در اصفهان و مشهد فعالیت خود را آغاز کرده اند.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان افزود: در سال جاری نیز تعدادی از اساتید دانشگاهی درخواست تاسیس مرکز ویژه اعضای هیات علمی در تهران را داشتند که با توجه به این نیاز، مرکز ویژه اساتید در تهران، پس از طی مراحل قانونی، از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز می کند.

وی افزود: اگر چه ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان به اتمام رسیده است اما امکان پذیرش اساتید مراکز دانشگاهی شهر تهران، همچنان در سایت hodat.ir امکان پذیر بوده و این گروه می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت مراجعه کنند.

حجت الاسلام حریزاوی گفت: در نظام آموزشی حوزه علوم اسلامی دانشگاهی، برای اساتید دانشگاهی دروس اختصاصی در نظر گرفته شده است تا این گروه بتوانند به شکل تخصصی و متناسب با علوم مختلف، دوره آموزشی متناسب را برای تعمیق معارف اسلامی بگذرانند.