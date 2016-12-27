موج جدید بارش ها در راه است/اختلال تردد در جاده های کوهستانی

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با خروج سامانه بارشی، از امروز جوی آرام و پایدار در منطقه حاکم شده است اظهارداشت: از اواخر وقت امروز سه شنبه با عبور امواج ناپایدار و زودگذر شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده و مه آلودگی در جنوب استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از فردا چهارشنبه شدت بارش‌ها در مناطق جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود بنابراین اختلال در تردد در جاده‌های کوهستانی جنوب استان به دور از انتظار نیست و لازم است رانندگان و نهادهای متولی تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: از بعدازظهر سه شنبه تا ظهر چهارشنبه با عبور موجی ناپایدار وزودگذر در مناطق جنوبی ومرکزی استان بارش برف رخ خواهد داد.

صابری با اعلام اینکه از اوایل هفته آینده موجی دیگر از بارشها در استان فعال خواهد شد که اطلاعات تکمیلی در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد ادامه داد: برای چهارشنبه نیز هوایی ابری و مه‌آلود در کل استان و در جنوب استان نیز بارش‌های پراکنده برف و کاهش تدریجی ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط استان شاهد پدیده مه آلودگی هستیم که سبب کاهش میدان دید شده است گفت: با خروج ساماته بارشی، همچنانکه قبلا پیش بینی شده بود، درجه حرارت در اغلب نقاط استان استان از امروز سه شنبه کاهش محسوس پیدا کرده و چالدران با ۱۵ درجه زیرصفر سردترین شهر است.