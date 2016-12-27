سد کالپوش یکی از مهمترین دستاوردهای دولت برای میامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، ایرج کارخائی در دیدار از قسمت های مختلف سد کالپوش میامی با اشاره به اینکه این سد یکی از زیرساخت های حیاتی و مهم در این شهرستان است، ابراز داشت: باید تمامی مقررات و دستورالعمل های مرتبط با پدافند غیرعامل در تمام زیرساخت ها و پروژه ها عملیاتی و اجرایی شود.

وی افزود: براساس اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور و اسناد بالا دستی تمامی پروژه ها، اماکن زیرساخت ها و تأسیسات مهم و حیاتی پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان در ادامه رسالت مهم پدافند غیرعامل را محقق نمودن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از دارایی و دستاورد های نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: هدف نهایی پدافند غیرعامل حفظ جان و مال مردم در مقابل تهدیدات دشمنان است.

کارخایی افزود: باید در تمامی پروژه ها و تأسیسات ایمنی استان سمنان، امنیت و حفاظت خاص آنها مورد توجه قرار گیرد تا مورد خدشه و دست آویز دشمنان قرار نگیرد.

وی بیان داشت: پدافند غیرعامل یک مصون سازی برای جامعه است تا بتوانیم در مقابل انواع تهدیدات و اقدامات دشمنان منابع و امکانات و تجهیزات خودمان را حفظ و حراست کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان درباره پدافند غیرعامل علی الخصوص پدافند سایبری، گفت: تهدیدات زیان باری که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می تواند در جامعه داشته باشد، بسیار مخرب است لذا باید راه مقابله با آنها را ابتدا درک کرد و سپس ترویج داد.

کارخایی افزود: تمام تلاش و کوشش باید انجام شود تا اهداف پدافند غیرعامل و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این عرصه اجرایی شود و در همین راستا تشکیل شورای پدافند غیرعامل در شهرستان ها به تأکید استاندار سمنان کار بسیار مهم و ارزشمندی بود که انجام گرفت و مقوله پدافند غیرعامل در سطح شهرستان ها ترویج و گسترش داده شد.

وی با تاکید بر اینکه باید اصل پدافند غیرعامل را در جامعه تعمیم دهیم، ادامه داد: دشمن همواره کشور عزیزمان را مورد تهدید قرار می دهد و ما باید همانند بدن انسان که، انسان را از درون مصون می سازد، با اجرائی کردن اصل پدافند غیرعامل در همه جا، کشورمان را مصون داریم.