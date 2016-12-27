به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره اقوام ایرانی با حضور مدیرکل، معاون اداری و مالی، معاون هنری و سینمایی، مسئول حراست، رئیس اداره امور فرهنگی، مسئول روابط عمومی، رئیس اداره سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه و مدیر موسسه شکوه انقلاب در محل سالن جلسات اداره کل ارشاد استان کرمانشاه برگزار شد.

برپایه این گزارش، نخستین جشنواره اقوام ایرانی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور، در بخش های موسیقی، تئاتر آیینی و لباس محلی و اساتید برجسته موسیقی و نمایش در نیمه اول بهمن سال جاری برگزار می شود.

در طول برگزاری جشنواره، نشست های تخصصی در زمینه موسیقی و نمایش نیز برگزار خواهد شد.

پیش از این توسط دبیرخانه اقوام ایرانی، فراخوان جشنواره مذکور به کلیه استان ها ارسال شده است.

این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری موسسه فرهنگی و هنری شکوه انقلاب برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام های پیش از این، توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه این جشنواره در صورت برپایی طی بهمن ۹۵ با تاخیری چند ماهه نسبت به اعلام اولیه برگزار خواهد شد.