لزوم توجه ویژه به بانوان ورزشکار و مدال آور در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از افتخارآفرینیهای بانوان مدالآور عرصههای جهانی و آسیایی سال ۹۵ در سالن شماره ۲ استانداری، ضمن خوشامدگویی به بانوان مدالآور استان و ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم، اظهار کرد: شما بانوان و دختران ورزشکار استان به پشتوانه تلاش و پشتکاری که دارید توانستید در میدانها مختلف ورزشی افتخارآفرینی کنید و این کار شما بسیار ارزشمند است لذا همه جامعه بهویژه مسئولین باید قدردان منزلت و جایگاه شما باشند.
وی در ادامه خطاب به بانوان مدالآور حاضر در مراسم، گفت: شما علیرغم همه کمبودها و کاستیها توانستید سکوی پرافتخار قهرمانی را کسب کرده و در دنیا و منطقه بدرخشید.
مقام عالی دولت تدبیر و امید در مازندران، حضور زنان و دختران ورزشکار کشور و استان را در میدانها جهانی ورزش، افتخاری عظیم برشمرد و افزود: امروز که نیمی از جمعیت جامعه ما را زنان تشکیل میدهند بایستی فارغ از نگاه جنسیتی به زنان، کلیه امکانات و شرایط را برای آنها فراهم نمود.
فلاح جلودار، در ادامه بر لزوم توجه به ایجاد مشوقهایی برای زنان ورزشکار و مدالآور تأکید کرد و افزود: به بهرهگیری از ظرفیت بانوان ورزشکار و مدالآور هم توجه شود زیرا امروز " ورزش " مهمترین ابزار برای رشد جسمی و تلطیف روح در افراد محسوب میشود.
وی، بابیان اینکه بنده معتقدم زنان و دختران ما توانمندیهای زیادی در عرصههای علمی، مدیریتی و ورزشی دارند، ادامه داد: شاید این سؤال در ذهنها تداعی شود که چگونه با این اعتقاد هنوز در مناصب اجرایی استان از ظرفی بانوان کمتر استفادهشده است.
استاندار مازندران، اضافه کرد: نیاز است جامعه ما به سمت و سویی سوق داده شود تا نقش بانوان برجستهتر شود زیرا در فعالیتهای مشابه میان بانوان و آقایان، زنان و دختران ما توانستند موفقیتهای بهتر و چشمگیرتری کسب کنند.
فلاح جلودار، با اشاره به اینکه تمام نظرات و پیشنهادها شمارا در این مراسم شنیدم، افزود: ما مشتاقیم تا انتقادات و پیشنهادها شمارا گوش فرا دهیم و در حد مقدورات پاسخگوی آن باشیم.
وی، در ادامه از روند پیشرفتهای کشور در عرصههای مختلف ابراز رضایت کرد و گفت: شما در زمان مسابقات، بهمانند یک مبارز در میدانها ورزشی عمل میکنید تا به سکوی افتخار دست پیدا کنید.
استاندار مازندران، جایگاه زنان را در عرصههای مختلف ورزشی در استان مثبت ارزیابی کرد و افزود: در سالهای نزدیک زنان استان در حوزه ورزش به جایگاه مطلوبی دست یافتند که همه آن در سایه تلاش و پیگیری مجدانه خانوادههای آنان حاصلشده است.
فلاح جلودار، استان مازندران را استانی ورزشی و باقابلیتهای فراوان ورزشی در کشور عنوان کرد و ادامه داد: امروز زنان و دختران ما باید بر حفظ این جایگاه کوشا باشند.
وی با اشاره به حجاب زنان ورزشکار ایرانی در میدانها ورزشهای قهرمانی جهان، گفت: مایه مباهات است که بانوی ورزشی از ایران و از خطه شمال در میدان مبارزه ورزش با پوشش مناسب حاضرشده و افتخار میآفریند.
استاندار مازندران در ادامه خطاب به بانوان و دختران مدالآور استان، گفت: هیچگاه این ارزش (حجاب در میدانها ورزش) را با پول و مادیات عوض نکنید و بدانید حتی اگر در میدانها ورزشی سکویی را کسب نکردید حضور شما در آن مبارزات مانند قهرمانی است و برای ما افتخار است.
فلاح جلودار، بابیان اینکه یقین دارم بیش از ۹۵ درصد از شما با حمایتها، پیگیریها و سرمایهگذاری خانواده و والدین خود به این جایگاه رسیدید، گفت: هر جا که نیاز دیدید و میخواستید، پیشنهادها و انتقادات خود را به گوش مسئولین برسانید و در این راه با اصل مهم مطالبه گری و پیگیری حرکت کنید.
به گزارش مهر؛ در این مرارسم از بانوان و دختران مدالآور استان در عرصههای مختلف ورزشی سال ۹۵ تجلی به عمل آمد.
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