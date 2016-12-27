به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، علی اکبر صالحی در جلسه شورای علمی دانشنامه محیط زیست با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی ایرانیان در حفظ محیط زیست، همچنین برخورداری از میراث بسیار ارزنده در این حوزه، گفت: متاسفانه میراث داران خوبی در حوزه محیط زیست نبودیم و با جدا شدن از گذشته و بی توجهی به آینده، رفتاری را انتخاب کردیم که انگار در خلاء هستیم.

عضو شورای علمی دانشنامه محیط زیست ضمن تاکید بر وظیفه و مسئولیت همگانی برای حفظ محیط زیست به ویژه از طریق آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی، اظهار کرد: یکی از راه های مهم برای ارتقاء فرهنگ عمومی، بهره گیری از دانشنامه های تخصصی با زبانی ساده و فراگیر است.

وی ابراز امیدواری کرد: انتشار دانشنامه محیط زیست که فعالیتی فرهنگی و آموزشی از طریق حوزه کتاب است، آغاز سلسله اقداماتی مستمر در حوزه آموزش و آگاهی رسانی محیط زیست باشد.

جلسه شورای علمی دانشنامه محیط زیست با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح دیروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد.