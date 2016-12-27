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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

رئیس سازمان انرژی اتمی:

میراث داران خوبی در حوزه محیط زیست نبودیم

میراث داران خوبی در حوزه محیط زیست نبودیم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: متاسفانه میراث داران خوبی در حوزه محیط زیست نبودیم و با جدا شدن از گذشته و بی توجهی به آینده، رفتاری را انتخاب کردیم که انگار در خلاء هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست،  علی اکبر صالحی در جلسه شورای علمی دانشنامه محیط زیست با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی ایرانیان در حفظ محیط زیست، همچنین برخورداری از میراث بسیار ارزنده در این حوزه، گفت: متاسفانه میراث داران خوبی در حوزه محیط زیست نبودیم و با جدا شدن از گذشته و بی توجهی به آینده، رفتاری را انتخاب کردیم که انگار در خلاء هستیم.

عضو شورای علمی دانشنامه محیط زیست ضمن تاکید بر وظیفه و مسئولیت همگانی برای حفظ محیط زیست به ویژه از طریق آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی، اظهار کرد: یکی از راه های مهم برای ارتقاء فرهنگ عمومی، بهره گیری از دانشنامه های تخصصی با زبانی ساده و فراگیر است.

وی ابراز امیدواری کرد: انتشار دانشنامه محیط زیست که فعالیتی فرهنگی و آموزشی از طریق حوزه کتاب است، آغاز سلسله اقداماتی مستمر در حوزه آموزش و آگاهی رسانی محیط زیست باشد.

جلسه شورای علمی دانشنامه محیط زیست با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح دیروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد.

کد مطلب 3861239
مسعود بربر

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