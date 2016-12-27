اعلام آمادگی دو تیم جدید برای لیگ تنیس برتر تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم صندوق ضمانت صادرات و تایدواتر بندرعباس در حالی برای شرکت در بیست و پنجمین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور اعلام آمادگی قطعی کرده اند که قرار بود هفته پیش قرعه کشی این رقابت ها با حضور پنج تیم انجام شود اما ارسال نشدن مدارک از سوی آنها و همچنین پرداخت نشدن ۱۰ میلیون تومان حق ورودیه مسابقات، منجر به لغو زمان قرعه کشی و حتی تعویق زمان آغاز مسابقات از ۱۴ دی ماه شد.

دیگر اینکه دو تیم صندوق ضمانت صادرات و تایدواتر بندرعباس در حالی به جمع لیگ برتری های تنیس روی میز اضافه شده اند که حضور آینده سازان در این فصل از رقابت ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. ظاهرا مسئولان این تیم برای پرداخت به موقع حق ورودیه مشکلاتی دارند و به همین دلیل کمیته مسابقات فدراسیون فعلا آینده سازان را از جمع لیگ برتری های سال ۹۵ کنار گذاشته است.

در هر صورت قرعه کشی فصل جدید رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور ۱۴ دی ماه انجام خواهد شد. تیم های پتروشیمی بندرامام ، دانشگاه آزاد تهران ، رعد پدافند هوایی، ذوب آهن اصفهان ، صندوق ضمانت صادرات و تایدواتر تا ۱۲ دی ماه فرصت دارند مدارک و حق ورودیه خود را در اختیار کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز قرار دهند.