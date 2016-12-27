بیشترین درصد اشتغال ایثارگران در سازمان محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار در جلسه مسئولان امور ایثارگران سازمان حفاظت محیط زیست سراسر کشور که عصر دوشنبه در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: با کمال افتخار همه جا اعلام می کنیم که از جمله دستگاه هایی هستیم که بیشترین درصد اشتغال ایثارگران را داریم و معتقدیم که حتما این مسئله می تواند به تسهیل امور و ارتقاء وضعیت سازمانی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: گمان می کنم بیشتر از همه جایگاه ایثارگران، ایجاد یک فضای سالم برای کار سازمانی و تشکیلاتی و دولتی است و از این رو باید فضایی ایجاد شود تا امید، نشاط و الهام بخشی شهدا و ایثارگران و روحیه ایثار و فداکاری و سلامت رفتاری و اخلاقی و کاری این افراد به عنوان الگویی مهم بسط و توسعه یابد.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: معرفی و گسترش مشی اخلاقی و رفتاری شهدا و ایثارگران در شرایطی که با آسیب های متعدد اجتماعی مواجه هستیم، یک فرصت ارزنده برای کشور است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نگاه مثبت و تلاش های دولت یازدهم و بنیاد شهدا و امور ایثارگران برای بهبود شرایط ایثارگران، اظهار کرد: دولت یازدهم در تلاش است تا جایگاه مادی و معنوی خانواده های شهدا و ایثارگران را ارتقاء بخشد.

وی با تاکید بر ضرورت بسط و گسترش روحیه ایثار، جهاد و فداکاری دوران دفاع مقدس در جامعه و ایجاد ارتباط بین نسلی با دفاع مقدس و ایثارگری شهدا و جانبازان، تصریح کرد: مفهوم واقعی شهادت و ایثارگی این است که به رغم آگاهی از ارزش گوهر جان خود، آن را برای آرمان و هدفی والاتر تقدیم می کند و می بخشد.

ابتکار اشاره ای هم به تلاش ها و از خودگذشتگی ها و ایثارهای صورت گرفته در دوران های مختلف توسط شاغلان نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و محیط بانان داشت و افزود: همکاری بنیاد شهید در ثبت عنوان شهید برای سه محیط بان اخیر سازمان حفاظت محیط زیست در فارس و هرمزگان و ارائه خدمات به خانواده های آن ها قابل تقدیر است و امیدواریم این همکاری ها در مورد سایر محیط بانان فداکار طی سال های گذشته نیز ادامه داشته باشد.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر دشواری های شغل محیط بانی، تصریح کرد: محیط بانان خط مقدم دفاع از محیط زیست هستند و افرادی که این شغل را انتخاب می کنند تا از طبیعت ایران محافظت کنند با علم به آسیب ها و تهدیدهای این شغل، دست به انتخاب زده اند و در واقع برای حفظ محیط زیست و طبیعت ایران ایثارگری می کنند و ما نیز موظف به صیانت از آن ها هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به برخی اقدام های صورت گرفته برای ارتقاء جایگاه مادی و معنوی محیط بانان، گفت: یکی از اقدام های مهم لایحه حمایت از محیط بانان است که امیدواریم به تصویب و ابلاغ آن شاهد اتفاق های مثبتی در این حوزه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه حادثه ای برای محیط بانان رخ دهد سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در مراحل درمان و پیگیری امور مربوطه و حمایت از خانواده های محیط بانان همه تلاش خود را داشته باشد.

ابتکار افزود: حتی معتقدیم در صورتیکه فردی محیط بان هم نباشد اما در راه دفاع و حفظ محیط زیست و طبیعت کشور دچار آسیب شود ما موظف به حمایت هستیم.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اقدام سرباز پادگان عجب شیر که برای نجات یک سگ، پای خود را از دست داد، گفت: وظیفه داریم تلاش کنیم آسیب وارده به این سرباز وطن به حداقل برسد تا گمان نکند که در دفاع از طبیعت گامی برداشت و دچار آسیب شد اما با بی توجهی مواجه شد و تنها ماند.