مدیرکل راه و شهرسازی فارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار فارس پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیران کل راه و شهرسازی فارس، گفت: بافت تاریخی شیراز گنجینه بزرگی است که باید به آن توجه شود.

خلیل رضائیان ادامه داد: شیراز دارای ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی که در اطراف آن بافت فرسوده قرار دارد و متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته خشکسالی ها باعت مهاجرت های زیادی به شیراز شده که مشکل حاشیه نشینی را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی مناسب به سمت استفاده درست از بافت تاریخی حرکت کنیم.

معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره به اینکه مسکن و شهرسازی باید در اولویت باشدف گفت: راه و حمل و نقل بسیار مهم است اما آنچه که باید بیش از گذشته به آن توجه شود موضوع مسکن است به خصوص در بخش بافت تاریخی که باید با برنامه ریزی مناسب از این ظرفیت استفاده شود که البته در برخی از شهرستانهای فارس نیز شاهد وجود بافت تاریخی هستیم.

رضائیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وضعیت راه های استان فارس مناسب نیست، گفت: در بخش راه و حمل و نقل استان فارس دارای موقعیت مناسبی نیست و همچنان به دلیل وسعت فراوان استان فارس شاهد جایگاه نامناسب فارس در موضوع تلفات و تصادفات جاده ای هستیم.

وی تاکید کرد: این مهم باید با همکاری راه و شهرسازی و پلیس راه مورد بررسی قرار گیرد هرچند که طی چند سال گذشته فعالیت هایی انجام شده اما باید ادامه داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره به اینکه بدهی های دولت به پیمانکاران باعث تعطیلی پروژه ها نشد، گفت: شروع به کار دولت یازدهم در استان فارس با بدهی حدود ۹۰۰ میلیارد تومانی وزارت راه همراه بود اما هیچکدام از پیمانکاران پروژه های خود را به دلیل بدهی تعطیل نکردند و شاهد فعالیت های مناسبی در بخش بزرگراهی استان هستیم.

رضائیان تصریح کرد: آزاد راه شیراز به اصفهان از مهمترین پروژه های استان فارس است که با برنامه ریزی مناسب در سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص وضعیت مسکن مهر در استان فارس نیز گفت: سهمیه استان ۱۱۱ هزار مسکن مهر بود که ۴۵ هزار واحد تحویل داده شد و بیش از ۴۰ هزار واحد در دولت یازدهم تحویل داده شد.