ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش جشنواره بین المللی شعر انقلاب پیش از ظهر امروز سه شنبه در جوار آرامگاه لسان الغیب حافظ شیرازی برگزار شد.

در این آیین که به میزبانی حوزه هنری فارس برگزار شد، رئیس این نهاد فرهنگی با خوشامدگویی به حاضران در این رویداد، گفت: تاریخ فارس بی شک با شکوه و بالنده از ایثار و شهادت کسانی است که این انقلاب را دوام بخشیده اند.

محمد کرم الهی که در پیشگاه شاعران و ادبای حاضر در ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب سخن می گفت فارس را خاستگاه ادب و شعر دانست و افزود: در شهر شیراز زبان مردم، زبان شعر و ادب است.

در ادامه برنامه های ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب محفل شعری شامگاه سه شنبه در تالار سینا و صدرا بعد از نماز مغرب و عشا با شعرخوانی بزرگان ادبی شروع‌شده و چند ناقد ادبی نیز در محفل شعرخوانی شعرا حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب تا چهارشنبه ۸ دی ماه جاری به میزبانی شیراز برپاست.