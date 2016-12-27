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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

حجت الاسلام مصباحی مقدم:

استقبال پزشکان وپرستاران برای خرید اوراق وقف

استقبال پزشکان وپرستاران برای خرید اوراق وقف

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از ساخت چند بیمارستان از محل «اوراق وقف» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم  با بیان اینکه اوراق وقف با استقبال بسیار خوبی در میان کادر درمانی از جمله پزشکان و پرستاران مواجه شده است ، گفت : از این اوراق تاکنون سه بیمارستان در مناطق مختلف در حال ساخت است .

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد، قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند ؛می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند.

مصباحی مقدم در تشریح بیشتر این اوراق اظهار داشت : اوراق وقف بازار ثانویه ندارند که از قابلیت خرید و فروش در بازار برخوردار باشند ؛ به عبارتی این اوراق‌، یکبار برای کسانی ‌که می‌خواهند وقف کنند منتشر می‌شوند و بعد از آن، دیگر بازاری برای آن‌ها قابل تصور نیست

این نماینده مجلس نهم  ادامه داد :اوراق وقف همچنین به دلیل غیرانتفاعی بودن، فرصت مناسبی را برای مشارکت افراد نیکوکار در این سنت حسنه فراهم می‌کند

کد مطلب 3861310
سارا فرجی

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