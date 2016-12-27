نمایشگاه عکس و پوستر «روز بصیرت» در فومن برپا شد

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز ۹ دی جلوه ای از عشق و ایثار مردم کشور با ولایت بود و در واقع اتحاد و وحدت مردم در این روز تاریخی و به یادماندنی موجب یاس و ناامیدی دشمنان اسلام و انقلاب شد.

وی با بیان اینکه این روز، روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب را به خوبی می شناسند، افزود: مردم با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۹ دی ماه سال ۸۸ به جهانیان به ویژه استکبار جهانی اعلام کردند که هرگز فریب حیله ها و نیرنگ های آنان را نمی خورند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن خاطرنشان کرد: به همین مناسبت نمایشگاه عکس و پوستر با عنوان «روز بصیرت» در نگارخانه استاد کیومرث صابری در مجتمع فرهنگی و هنری سید الشهدا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برپا شده است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ۵۵ عکس و پوستر با موضوع حوادث فتنه سال ۸۸ و روز ۹ دی ماه به نمایش گذاشته شده است، گفت: علاقه مندان می توانند برای بازدید این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به این مجتمع مراجعه کنند.