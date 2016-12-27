  1. استانها
  2. یزد
۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی استان یزد:

حماسه عظیم ۹ دی انقلاب و نظام اسلامی ایران را بیمه کرد

حماسه عظیم ۹ دی انقلاب و نظام اسلامی ایران را بیمه کرد

یزد ـ معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حماسه ۹ دی را ضامن مصونیت نظام و انقلاب اسلامی دانست و گفت: عاملان حوادث تلخ سال ۸۸ باید از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.

 حجت‌الاسلام علی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دشمنان همیشه به دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند، اظهار داشت: پس از انتخابات ۸۸ و در جریان شمارش آرا، دشمنان که از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بودند زمینه را برای اغتشاش و آشوب در کشور مناسب دیدند.

وی افزود: با همراهی برخی از نخبگان در داخل کشور، دشمنان انتخابات را بهانه کردند و با شعار تقلب که برای هیچ انسان عاقلی قابل‌ قبول نبود، نظم سیاسی و اجتماعی کشور را مختل کردند.

کارگر با اشاره به روند برگزاری انتخابات در کشور گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران امری بر خواسته از خواست و اراده مردم است که با وجود نظارت‌های مردمی امکان هیچ‌گونه تقلبی در آن وجود ندارد.

وی افزود: پس از دامنه‌دار شدن اغتشاشات پس از انتخابات ۸۸، این مردم بودند که در ۹ دی‌ماه با حضور باشکوه خود در صحنه، بساط فنه گری و فتنه گران را برچیدند.

کارگر با بیان اینکه کشور هزینه‌های زیادی را در حوادث پس از انتخابات ۸۸ پرداخت، گفت: اما این هوشیاری ملت بود که توانست از نظام و انقلاب اسلام دفاع کند و با حضور گسترده خود بار دیگر وفاداری به اسلام و انقلاب را به اثبات برساند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حماسه ۹ دی را بیمه ‌کننده نظام و انقلاب دانست و اظهار داشت: امروز باید سران فتنه در پیشگاه ملت عذرخواهی کنند که این حداقل کار است.

وی افزود: رأفت اسلامی و انقلابی ملت ایران نباید موجب گستاخی کسانی شود که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ فتنه آفریدند و خیانت‌ها به این کشور داشتند.

کد مطلب 3861315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها