حماسه عظیم ۹ دی انقلاب و نظام اسلامی ایران را بیمه کرد

حجت‌الاسلام علی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دشمنان همیشه به دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند، اظهار داشت: پس از انتخابات ۸۸ و در جریان شمارش آرا، دشمنان که از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بودند زمینه را برای اغتشاش و آشوب در کشور مناسب دیدند.

وی افزود: با همراهی برخی از نخبگان در داخل کشور، دشمنان انتخابات را بهانه کردند و با شعار تقلب که برای هیچ انسان عاقلی قابل‌ قبول نبود، نظم سیاسی و اجتماعی کشور را مختل کردند.

کارگر با اشاره به روند برگزاری انتخابات در کشور گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران امری بر خواسته از خواست و اراده مردم است که با وجود نظارت‌های مردمی امکان هیچ‌گونه تقلبی در آن وجود ندارد.

وی افزود: پس از دامنه‌دار شدن اغتشاشات پس از انتخابات ۸۸، این مردم بودند که در ۹ دی‌ماه با حضور باشکوه خود در صحنه، بساط فنه گری و فتنه گران را برچیدند.

کارگر با بیان اینکه کشور هزینه‌های زیادی را در حوادث پس از انتخابات ۸۸ پرداخت، گفت: اما این هوشیاری ملت بود که توانست از نظام و انقلاب اسلام دفاع کند و با حضور گسترده خود بار دیگر وفاداری به اسلام و انقلاب را به اثبات برساند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حماسه ۹ دی را بیمه ‌کننده نظام و انقلاب دانست و اظهار داشت: امروز باید سران فتنه در پیشگاه ملت عذرخواهی کنند که این حداقل کار است.

وی افزود: رأفت اسلامی و انقلابی ملت ایران نباید موجب گستاخی کسانی شود که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ فتنه آفریدند و خیانت‌ها به این کشور داشتند.