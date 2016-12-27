فشار محیط زیست بر شهرکهای صنعتی بیشتر از صنایع خارج شهر است

محمد جواد بگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در کشور شاهد توسعه صنایع مکرری هستیم که از تولیدات مشابه و با دانش فنی بسیار پایین برخوردارند که در بلند مدت به دلیل رقابت شدید در این بخش ها و نبود توان رقابت با رقبای خارجی نه تنها از توان صادراتی لازم جهت توسعه بازارها برخوردار نیستند بلکه بازارهای داخلی موجود را به رقبای خارجی واگذار خواهند کرد و با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی صنعت بی توجهی به بخش تحقیق و توسعه و تولیدات دانش بنیان است، بیان داشت: در کشوری مانند آلمان با استفاده از بخش‌های تحقیق و توسعه توانمند خود محصولاتی را تولید می‌کنند که از ارزش افزوده ده‌ها برابری برخوردار است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان اصفهان اعلام کرد: نیازمند تغییر رویکرد صنعت از تولیدات انبوه و آلاینده به تولیدات ظریف و دانش بنیان با ارزش افزوده بسیار بالا هستیم.

وی همچنین در خصوص نظارت های زیست محیطی بر صنایع در استان اصفهان نیز، گفت: فشار سازمان محیط زیست بر شهرک های صنعتی بیشتر از صنایع خارج از شهرک های صنعتی است.

بگی بیان کرد: شهرک صنعتی رازی در اصفهان که از مصوبه یک هزار و ۵۰۰ هکتار برخوردار بوده و ۹۹۰ هکتار آن عملیاتی شده است واحد فعال و۴۰۰ طرح در دست اجرا در آن وجود دارد و ذخایر نفت و گاز هم به سهولت در دسترس است، اما میزان تولیدات این شهرک سالانه حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن بوده و آنچه از تبدیلات گازی در این شهرک تولید می شود ۵۰ هزار تن خواهد بود است.