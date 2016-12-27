توجه به حوزه فرهنگ از دغدغه های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهرخی ظهر سه شنبه در دیدار رئیس حوزه هنری استان قزوین بر گسترش روحیه نشاط در سطح جامعه، ایجاد تعامل و هم اندیشی در سطح نخبگان تاکید کرد.

وی توجه به موضوع فرهنگ در کنار دغدغه های معیشتی مردم را جزو اولویت های دولت برشمرد و گفت: با توجه به سابقه کهن تاریخی منطقه قزوین و ظرفیت های غنی فرهنگی در استان، زمینه های گفتگو و تبادل نظر در جامعه به ویژه با فعالان فرهنگی و نخبگان فراهم است و امیدواریم حوزه هنری با رسالت های ویژه در این زمینه همچون گذشته نقش آفرینی کند.

در این دیدار علی هوشمند رئیس حوزه هنری قزوین نیز ضمن دعوت از این مقام مسئول برای حضور در برنامه های فرهنگی و هنری حوزه هنری، گزارشی از روند اجرایی برنامه های این مرکز ارائه کرد.