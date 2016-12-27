به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور روز پنج شنبه آغاز می‌شود و تیم فوتسال یاسین پیشروی قم در خانه پذیرای تیم مقاومت البرز خواهد بود.

شاگردان محمدرضا حیدریان در تیم یاسین پیشرو در حالی از ساعت ۱۷ روز پنج شنبه در سالن شهید حیدریان قم برابر مقاومت البرز قرار می‌گیرند که هفته گذشته در آغاز دور برگشت لیگ برتر در مشهد در یک بازی پر حاشیه برابر فرش آرا ۲ بر یک بازنده شدند و اکنون می‌خواهند شایستگی‌های خود را به نمایش بگذارند.

یاسین پیشرو در بازی رفت در کرج حریف خود را شکست داده اما روز پنج شنبه بازی آسانی در پیش ندارد زیرا در برابر تیمی قرار می‌گیرد که هفته گذشته در اصفهان گیتی پسند صدرنشین را متوقف کرده است.

یاسین پیشرو در حال حاضر تیم دهم جدول است و می‌تواند با حمایت هواداران خودی در بازی پنج شنبه به دنبال صعود به پله‌های بالاتر جدول باشد و این در شرایطی است که یاسین پیشرو در مدت تعطیلات تیم فصل به دلیل مناقشات بین این باشگاه با اداره ورزش و جوانان تمرینات خود را تعطیل کرده بود.

نماینده فوتسال قم که معمولا در خانه تیمی سرسخت‌تر از مسابقات خارج از خانه است در این بازی در سالن شهید حیدریان قم به دنبال ۳ امتیاز است تا وضعیت خود را در جدول رده بندی بهبود بخشد گرچه بهنظر می‌رسد کار این تیم در مقایسه با دور رفت و بازی با مقاومت در کرج دشوارتر باشد.

یاسین پیشرو در این بازی چشم به درخشش بازیکنانی چون ناصر اطمینان، مهران رضاپور و سعید قاسمی دارد اما بازیکنان تازه وارد یاسین پیشرو نیز در این بازی در شرایط بهتری کمک حال محمد رضا حیدریان خواهند بود.

دیدار تیم‌های فوتسال یاسین پیشروی قم و مقاومت البرز در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۷ روز پنج شنبه در قم برگزار می‌شود.