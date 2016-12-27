سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه دهم دی‌ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس‌راه مستقر در محل، تردد انواع خودرو از ساعت ۱۸ تا ۲۳ روز جمعه دهم دی‌ماه از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ اکبری با تأکید بر اینکه تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه هشتم دی‌ماه تا ساعت ۶ بامداد روز شنبه یازدهم دی‌ماه از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع می‌شود، گفت: این محدودیت برای موتورسیکلت‌های انتظامی وامدادی که برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر حرکت می‌کنند اعمال نمی‌شود.

به گفته وی تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس کماکان ممنوع است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محور چالوس را دارند خواست برای تردد از زنجیر چرخ استفاده کنند.