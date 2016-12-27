فارس آماده ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی شعر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اجتماعی استانداری فارس ظهر سه شنبه در آیین گشایش ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب که به میزبانی شهر شیراز برگزار می شود با بیان این مطلب، گفت: با توجه به اینکه شیراز از گزینه های شهر خلاق ادبی در میان شهرهای این شبکه قرار دارد و از نامزدهای پایتختی کتاب ایران به شمار می رود این آمادگی وجود دارد که با استفاده از پتانسیل های ادبی و هنری این شهر دبیرخانه دائمی جشنواره شعر انقلاب در آن دایر شود.

علی محمد موسوی حضور دائمی ادبا و شعرا و فرهنگوران را در شهر شیراز به مناسبت برنامه های متعدد در طول سال را بهانه ای برای این رویداد بزرگ و بین المللی عنوان کرد و افزود: استانداری فارس این آمادگی را دارد برای تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی شعر انقلاب تمامی ظرفیت های استان را به کار گیرد.

پیش از موسوی، معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز در این برنامه با گرامی داشتن حضور شاعران انقلابی در سومین حرم اهل بیت(ع)، عنوان کرد: شهرداری شیراز در کنار نهادهای فرهنگی وهنری وظیفه خود می داند در مسیر حفظ انقلاب گام بردارد.

احمد همتی بوشهری یکی از مصادیق انقلابی گری را حفظ ارزشهای انقلابی به وسیله شعر و ادب عنوان کرد و افزود: سراسر زیارت عاشورا این ظرفیت را دارد که به قالب شعری در آید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب که شامگاه سه شنبه در تالار صدرا و سینا با حضور شاعران انقلابی ادامه می یابد در بخش بین‌الملل شاعرانی مانند شوقی بزیع از لبنان، هیلانه عطاءالله از سوریه محمدالامین از هلند، محمد صرخوه از کویت، سید احمد حسینی و معین نظام از پاکستان و...اشعار خود را تقدیم حاضران خواهند کرد.