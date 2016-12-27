فرهنگ علم آموزی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار مسئولان آموزش و پرورش استان کرمان با وی به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، گفت: با توجه به مقام شاخص معلمان و اساتید باید فرهنگ احترام به اساتید و معلمان در فضای عمومی جامعه گسترش داده شود.

وی با اشاره به اینکه در جامعه غرب احترام به معلمان و اساتید پررنگ تر است، اظهار کرد: اگر فرهنگ شکر و سپاس در جامعه رواج پیدا کند موجب رشد و پیشرفت جامعه خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ادامه داد: تعلیم و تربیت، مصداق روشن و بارز عمل صالح است به گونه ای که جامعه با دو بال علم و ایمان می تواند مراحل تکامل خود را طی کند.

وی با بیان اینکه اگر به دستورات عمل شود، افراد بی سواد در جامعه وجود نخواهند داشت، افزود: کشورمان با توجه به اینکه افتخارات علمی زیادی دارد از عقب ماندگی هایی هم برخوردار است که مربوط به خودمان و مسئولان است.

آیت الله جعفری به نقل از امام باقر (ع) اظهار کرد: به شیعیان ما بگو به آن مقام و منزلتی که باید برسید نخواهید رسید، مگر با عمل و به شیعیان ما بگو، بیشترین مردمی که در روز قیامت حسرت می خورند، کسانی هستند که از عدالت سخن می گویند اما عمل نمی کنند.

وی با تقدیر از زحمات کارکنان آموزش و پرورش در زمینه ریشه کنی بی سوادی در استان کرمان به نقل از پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد (ص) گفت: سه خصلت مهم شکر و سپاس، صبر و شکیبایی در برابر سختی ها و دعا کردن برای رفع بلا، خیر دنیا و آخرت را تامین می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تعلیم و تربیت را مصداق عمل صالح دانست و گفت: باید فرهنگ علم آموزی در جامعه تعمیق شود.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه موفقیت های زیادی در زمینه کسب علم و دانش در کشور به دست آمده است، افزود: اگر هم عقب ماندگی وجود داشته باشد مربوط به خودمان و مسئولان است.