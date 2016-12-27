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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد؛

ارسال کمک های بشردوستانه به حلب/اوضاع بودجه هلال احمر مساعد نیست

ارسال کمک های بشردوستانه به حلب/اوضاع بودجه هلال احمر مساعد نیست

رئیس جمعیت هلال احمر کشور از ارسال ۲ محموله ۷۰ تنی کمک های بشردوستاه شامل اقلام دارویی، چادر و سایر لوازم مورد نیاز برای مردم حلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در حاشیه برگزاری گردهمایی معاونین بهداشت، درمان و و توانبخشی جمعیت هلال احمر، درباره وضعیت بودجه‌ای جمعیت هلال احمر، اظهارداشت: شرایط بودجه‌ای هلال احمر نامساعد است، البته همه کشور در این زمینه با مشکلاتی مواجه شدند، اما انتظار داریم اگر مشکلی هم هست به عدالت با دستگاه‌ها برخورد شود نه اینکه به یک دستگاه بودجه خیلی کمی ارائه دهند. با وجود عدم تخصیص کامل اعتبارات هلال احمر در سال جاری و مشکلات اعتباری‌مان، بودجه ۹۶ این دستگاه تنها سه درصد افزایش داشته است و این از نظر ما بسیار نامناسب است.

وی درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران برای مردم حلب، گفت: با توجه به مشکلات زیادی که مردم حلب با آن مواجه بودهاند، ما مجموعه‌ای از محموله‌ها را از قبل برای حلب ارسال کرده بودیم؛ به علاوه در هفته گذشته نیز ۲ محموله  ۷۰ تنی در ۲ پرواز برای حلب ارسال شدکه این محموله‌ها شامل دارو، چادر و سایر لوازم مورد نیاز مردم بوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به افزایش بالگردهای جمعیت هلال احمر، خاطرنشان کرد: برنامه‌ داریم تا سه فروند بالگرد به مجموعه بالگردهایمان اضافه شود؛ به گونه ای که تا سال آینده پوشش  امداد هوایی کشور را تامین کنیم.

کد مطلب 3861367
حبیب احسنی پور

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