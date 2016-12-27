به گزارش خبرنگار مهر، نشست «گفتمان های جایگزین در علوم اجتماعی» با سخنرانی فرید العطاس استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ملی سنگاپور به همت انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز گذشته برگزار شد. فایل صوتی این نشست را می توانید از لینک بالا دریافت کنید.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «اگر بخواهیم علوم اجتماعی خوبی داشته باشیم در مرحله اول باید با یک دید فراگیر به علوم اجتماعی نگاه کنیم و باید بهترین های علوم اجتماعی غربی را بگیریم و در مرحله سوم با سابقه های تمدن خودمان مخلوط کنیم. ما باید علوم اجتماعی را انجام بدهیم نه اینکه صرفاً در مورد آن صحبت کنیم. یعنی باید وارد مرحله عمل شویم. خیلی از جامعه شناس های اسلامی کار تحقیقاتی جدی در مورد ابن خلدون انجام نمی دهند. وظیفه دیگر علوم اجتماعی این است با آن افراد را آموزش دهیم که خود را از استحمار نجات دهیم. ما باید از علوم اجتماعی طوری استفاده کنیم که بتوانیم نقادانه واقعیت های درونی خود را نگاه کنیم.»