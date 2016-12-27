  1. استانها
  2. کردستان
۷ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان خواستار شد:

لزوم تشکیل شورای مهارت وفناوری درکردستان

لزوم تشکیل شورای مهارت وفناوری درکردستان

سنندج- مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای کردستان خواستارتشکیل شورای مهارت وفناوری دراستان شدوگفت: باتشکیل این شورا از موازی کاری در راستای ارائه آموزش های فنی و حرفه ای جلوگیری به عمل می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمیل احمدی امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج گفت: در کشورهای توسعه یافته بخش عمده ای از آموزش ها به آموزش های فنی و حرفه ای اختصاص دارد که این بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه ی این نوع از آموزش ها است.

وی یکی از ارکان توسعه پایدار را توجه به آموزش های فنی و حرفه ای ذکر کردواظهارداشت: متولی آموزش های مهارتی رسمی در کشورما تا مقطع دیپلم  آموزش و پرورش در حوزه کاردانش وفنی حرفه ای و در مقطع تحصیلات دانشگاهی برعهده وزارت علوم و متولی آموزش های  غیررسمی هم سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

وی عنوان کرد: آموزش های مهارتی در سازمان فنی و حرفه ای در چهار حوزه شامل صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ وهنر ارائه می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان با اشاره به وجود ۶ هزار استاندارد آموزشی بیان کرد: استاندارد شغلی برای افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر و استاندارد شایستگی هم ویژه افراد دارای تحصیلات عالی و تکمیلی است.

احمدی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه می شود، افزود: در بخش دولتی ۱۶ مرکز آموزش فنی و حرفه ای در تمامی شهرستان های و در بخش خصوصی هم ۱۲۵ آموزشگاه آزاد در استان مشغول ارائه آموزش به متقاضیان هستند.

وی با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی در روستاها هم توسط تیم های سیار فنی و حرفه ای ارائه می شود، گفت: برنامه پنج ساله ای در راستای نیازسنجی آموزش روستایی در استان تدوین شده که  امسال  در دومین سال اجرای این برنامه قرار داریم.

وی اضافه کرد: با کمک مردم ودهیاران و تایید فرمانداران نیازسنجی آموزشی در روستاهای استان انجام شده و برمبنای آن آموزش های فنی و حرفه ای به روستاییان ارئه می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان بیان کرد: علاوه بر روستاها آموزش های فنی و حرفه ای در پادگان های آموزشی به سربازان در کنار خدمت مقدس سربازی و هم چنین در زندان ها به مددجویان ارائه می شود.

احمدی عنوان کرد: از انجاکه یکی از خلاء های دانشگاه ها ارائه آموزش به صورت تئوری و نظری است و دانشجویان از توان مهارتی لازم برخوردار نیستند سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدام به ارائه آموزش مهارتی در جوار دانشگاه ها کرده است.

وی مشاوره و هدایت تحصیلی، فرایند آموزش مهارتی، سنجش و ارزیابی از افراد و رهگیری اشتغال را از فرایندهای آموزش های فنی و حرفه ای ذکر کرد و گفت: برای جلوگیری از موازی کاری و جزیره ای عمل کردن دستگاه های مختلف استان در برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای می طلبد شورای مهارت و فناوری دراستان تشکیل شود.

وی یکپارچه سازی آموزش های مهارتی در استان را از دیگر اهداف تشکیل شورای مذکور خواند و بیان کرد: اگر آموزش های مهارتی استانداردسازی شود بی شک خروجی بهتری خواهند داشت و این مهم با تشکیل شورای ذکر شده امکان پذیر است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان اظهارداشت: استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود یکی از اقدامات موثر در راستای عمل به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است.

احمدی اضافه کرد: اگر تمامی دستگاه های اجرایی از منابع موجود در کناریکدیگر استفاده کرده و از موازی کاری و هدر رفت منابع خودداری کنند شاهد تحقق بسیاری از برنامه ها از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

کد مطلب 3861380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها