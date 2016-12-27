لزوم تشکیل شورای مهارت وفناوری درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمیل احمدی امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج گفت: در کشورهای توسعه یافته بخش عمده ای از آموزش ها به آموزش های فنی و حرفه ای اختصاص دارد که این بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه ی این نوع از آموزش ها است.

وی یکی از ارکان توسعه پایدار را توجه به آموزش های فنی و حرفه ای ذکر کردواظهارداشت: متولی آموزش های مهارتی رسمی در کشورما تا مقطع دیپلم آموزش و پرورش در حوزه کاردانش وفنی حرفه ای و در مقطع تحصیلات دانشگاهی برعهده وزارت علوم و متولی آموزش های غیررسمی هم سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

وی عنوان کرد: آموزش های مهارتی در سازمان فنی و حرفه ای در چهار حوزه شامل صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ وهنر ارائه می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان با اشاره به وجود ۶ هزار استاندارد آموزشی بیان کرد: استاندارد شغلی برای افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر و استاندارد شایستگی هم ویژه افراد دارای تحصیلات عالی و تکمیلی است.

احمدی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه می شود، افزود: در بخش دولتی ۱۶ مرکز آموزش فنی و حرفه ای در تمامی شهرستان های و در بخش خصوصی هم ۱۲۵ آموزشگاه آزاد در استان مشغول ارائه آموزش به متقاضیان هستند.

وی با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی در روستاها هم توسط تیم های سیار فنی و حرفه ای ارائه می شود، گفت: برنامه پنج ساله ای در راستای نیازسنجی آموزش روستایی در استان تدوین شده که امسال در دومین سال اجرای این برنامه قرار داریم.

وی اضافه کرد: با کمک مردم ودهیاران و تایید فرمانداران نیازسنجی آموزشی در روستاهای استان انجام شده و برمبنای آن آموزش های فنی و حرفه ای به روستاییان ارئه می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان بیان کرد: علاوه بر روستاها آموزش های فنی و حرفه ای در پادگان های آموزشی به سربازان در کنار خدمت مقدس سربازی و هم چنین در زندان ها به مددجویان ارائه می شود.

احمدی عنوان کرد: از انجاکه یکی از خلاء های دانشگاه ها ارائه آموزش به صورت تئوری و نظری است و دانشجویان از توان مهارتی لازم برخوردار نیستند سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدام به ارائه آموزش مهارتی در جوار دانشگاه ها کرده است.

وی مشاوره و هدایت تحصیلی، فرایند آموزش مهارتی، سنجش و ارزیابی از افراد و رهگیری اشتغال را از فرایندهای آموزش های فنی و حرفه ای ذکر کرد و گفت: برای جلوگیری از موازی کاری و جزیره ای عمل کردن دستگاه های مختلف استان در برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای می طلبد شورای مهارت و فناوری دراستان تشکیل شود.

وی یکپارچه سازی آموزش های مهارتی در استان را از دیگر اهداف تشکیل شورای مذکور خواند و بیان کرد: اگر آموزش های مهارتی استانداردسازی شود بی شک خروجی بهتری خواهند داشت و این مهم با تشکیل شورای ذکر شده امکان پذیر است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان اظهارداشت: استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود یکی از اقدامات موثر در راستای عمل به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است.

احمدی اضافه کرد: اگر تمامی دستگاه های اجرایی از منابع موجود در کناریکدیگر استفاده کرده و از موازی کاری و هدر رفت منابع خودداری کنند شاهد تحقق بسیاری از برنامه ها از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.