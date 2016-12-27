به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، به همت معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، کرسی ترویجی «نقد و بررسی الگوی خلافت داعش» برگزار می شود.

در این نشست که با سخنرانی حجت الاسلام سید مهدی علیزاده موسوی همراه است، عبدالوهاب فراتی به عنوان ناقد و مختار شیخ حسینی به عنوان دبیر علمی حضور دارند.

علاقه مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند روز پنج شنبه ۹ دیماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار شیخ انصاری مراجعه کنند.