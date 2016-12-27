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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

کرسی ترویجی «نقد و بررسی الگوی خلافت داعش» برگزار می شود

کرسی ترویجی «نقد و بررسی الگوی خلافت داعش» برگزار می شود

کرسی ترویجی «نقد و بررسی الگوی خلافت داعش» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، به همت معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، کرسی ترویجی «نقد و بررسی الگوی خلافت داعش» برگزار می شود.

در این نشست که با سخنرانی حجت الاسلام  سید مهدی علیزاده موسوی همراه است،  عبدالوهاب فراتی به عنوان ناقد و  مختار شیخ حسینی به عنوان دبیر علمی حضور دارند. 

علاقه مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند روز پنج شنبه ۹ دیماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار شیخ انصاری مراجعه کنند.

کد مطلب 3861385
خداداد خادم

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