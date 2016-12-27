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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

پزشکی قانونی اعلام کرد؛

۱۳۵۵ فوتی در تصادفات آبان/افزایش ۱۳ درصدی مصدومان

۱۳۵۵ فوتی در تصادفات آبان/افزایش ۱۳ درصدی مصدومان

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد در آبان ماه امسال، آمار تلفات حوادث رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۹ درصد و آمار مصدومان ۱۳.۱ درصدافزایش یافته است و۱۳۵۵نفر درتصادفات فوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور،‌ در ۸ ماهه سال جاری از کل تلفات حوادث رانندگی ۹ هزار و ۷۶ نفر مرد و دو هزار و ۵۴۸ نفر زن بودند. درهشت ماهه سال جاری ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۱ هزار و ۸۵۹ نفر بود، دو درصدکاهش داشته است.همچنین هفت هزار و ۵۴۱ نفر در محورهای برون شهری، سه هزار و ۱۹۷ نفر در مسیرهای درون شهری، ۸۵۳ نفر در مسیرهای روستایی و ۳۳ نفر نیز در محورهایی نامعلوم جان خود را از دست داده اند.

در این مدت استان های فارس با هزار و ۶۰، خراسان رضوی با ۸۳۸ و تهران با ۸۳۱ فوتی بیشترین و استان های ایلام با ۹۶، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۲ و خراسان جنوبی با ۱۴۵ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.

افزایش مصدومان حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال

بر اساس این گزارش در ۸ ماهه امسال ۲۳۷ هزار و ۵۳۴ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۳۸۵ نفر مرد و ۶۷ هزار و ۱۴۹ نفر زن بودند. 

آمار مصدومان حوادث رانندگی۸ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸.۱ درصدی مواجه بوده است.

افزایش کشته و مصدومان تصادفات در آبان امسال

در آبان ماه سال جاری آمار تلفات حوادث رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۹ درصد و آمار مصدومان ۱۳.۱ درصد افزایش یافت.همچنین هزار و ۳۵۵ نفر(هزار و ۸۳ مرد و ۲۷۲ زن) در حوادث رانندگی جان باختند در حالیکه تعداد تلفات حوادث رانندگی در آبان ماه سال قبل هزار و ۳۱۷ نفر بود.

در این ماه ۲۷ هزار و ۸۷۸ مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۲۰ هزار و ۵۲۴ نفر آنان مرد و هفت هزار و ۳۵۴ نفر زن بودند.

کد مطلب 3861397

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