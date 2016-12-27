بهبودی ۵۶۰۰ کودک مبتلا به سرطان با همیاری مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، آراسب احمدیان با بیان آنکه ۷ دی به عنوان روز کودکان بهبودیافته از سرطان شناخته می‌شود، افزود: در محک سعی در تشخیص بیماری تعداد بیشتری از کودکان در مراحل اولیه ابتلا به سرطان را داریم و بر این اساس تلاش می‌کنیم تا هر روز دامنه حضور و خدمات‌رسانی محک را در سراسر ایران گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه داوطلبان بخش مددکاری محک در ۲۶ بیمارستان‌ دولتی و دانشگاهی در ۱۷ استان کشور که دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان هستند حضور دارند، ادامه داد: در بیست و پنجمین سال فعالیت محک به اطلاع جامعه می‌رسانیم که محک به پشتوانه همراهی نیکوکاران تاکنون بیش از ۲۵ هزار کودک مبتلا به سرطان را تحت حمایت قرار داده است.

احمدیان توزیع عادلانه خدمات محک در سراسر کشور را یکی از مهم‌ترین گزینه‌های سومین برنامه استراتژیک سازمان برای افق ۱۴۰۰ دانست و ادامه داد: با توجه به بیانیه چشم‌انداز سازمان می‌کوشیم تا در سایه حمایت محک، هیچ خانواده‌ای در مسیر درمان فرزند خود تنها نماند و در تمام مسیر درمان همه حمایت‌های لازم را بطور یکسان در سراسر ایران دریافت نماید.

وی با تاکید بر آنکه سال‌هاست برای تقویت این باور که سرطان درمان‌پذیر است تلاش می‌کنیم افزود: در نهایت قدرشناسی از خانواده بزرگ محک اعلام می‌کنم که در حال حاضر تعداد کودکان بهبودیافته محک بیش از ۵۶۰۰ نفر است که این موفقیت حاصل آرزوهای بزرگ دست‌اندرکاران محک و همت‌های بلند مردم نیکوکار این سرزمین است.

احمدیان با اشاره به اینکه محک در تلاش است تا با توسعه زیرساخت‌ها و همچنین توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها، به عنوان یکی از مؤسسات برتر در جهان مطرح گردد و عملکرد آن افتخاری برای کشور باشد.