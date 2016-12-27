چهارمین شماره «آفتاب سلامت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره دکتر حمیدرضا راسخ دانش آموخته دانشگاه فلوریدا از تجربیات خود درباره رقابت پذیری در صنعت دارو گفته و دکتر سیدروح الله حسینی هم صنعت گردشگری پزشکی را به عنوان جایگزینی به جای فروش نفت به مسئولین قلمداد کرده است.

همچنین دکتر چیت‌ساز، مقاله‌ای تشریحی درباره ایدز و آخرین راهکارهای مقابله با ان ارائه کرده است. مقاله‌ای تحقیقی از سندرم کودکانِ تکان داده شده، آنفولانزا به عنوان بیماری پرخطری که آمار مرگ و میر قربانیان آن علنی نشده، مقاله‌ای متکی بر مطالعات آماری اثرات فیزیکی فقر بر آناتومی مغز کودکان فقیر، از دیگر مطالب این شماره است.

چهارمین شماره ماهنامه تخصصی دارویی و پزشکی «آفتاب سلامت» تحت مدیریت کبری حسینی با شمارگان ۱۰ هزار نسخه در ۵۲ صفحه منتشر شده است. مدیرمسئول این نشریه نوید داده که به‌زودی این تیراژ به ۳۰ هزار نسخه افزایش پیدا خواهد کرد.