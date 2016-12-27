۹۵۰۰ هکتار اراضی موقوفه استان سمنان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌نقی حیدریان ظهر سه شنبه در نشست سه‌جانبه مدیران ادارات کل اوقاف و امور خیریه، ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به میزبانی اوقاف و امور خیریه استان، با اشاره به تعیین تکلیف موضوعات مطرح‌شده در این نشست بیان کرد: از ۱۴ پلاک، سهم منابع طبیعی مشخص شد که برای آنها سند اخذ شده و ۱۰ پلاک باقیمانده طی جلسه‌ای تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه موارد اختلافی در زمینه اراضی وقفی این استان در کارگروه کارشناسی مطرح و رفع می‌شود، اظهار داشت: در مرحله نخست باید بحث اختلاف پلاک به نتیجه برسد و اگر در پلاکی اختلافی وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بیان کرد: موارد اختلافی باید در کارگروه کارشناسی مطرح و طی صورت‌جلسه‌ای سه‌جانبه برطرف شود.

حیدریان افزود: نشست سه‌جانبه مدیران کل اوقاف و امور خیریه، منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان سمنان برای حل‌وفصل مسأله مالکیت ۱۴ هزار و ۲۵۰ هکتار زمین در این استان برگزار شد.

وی گفت: بر اساس بررسی کارشناسان ثبت اسناد و املاک مشخص شد ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از این زمین‌ها سهم موقوفات است و بقیه به منابع طبیعی تعلق دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: با مساعدت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، برای این زمین‌ها به‌زودی به نام وقف و منابع طبیعی سند اخذ می‌شود.

حیدریان از امضای تفاهم‌نامه برای توسعه حریم بارگاه امامزادگان در استان خبر داد و تصریح شد: بر اساس این تفاهم‌نامه، حریم بارگاه امامزادگان در استان از پنج تا ۱۵ هکتار با توجه به شرایط بارگاه امامزاده و تعداد زائر آن حریم اطراف توسعه می‌یابد.