به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه امروز سه شنبه با حضور در محل دفتر دادستان کرمانشاه با وی دیدار کرد.

دکتر قادری، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این دیدار اظهار داشت: حمایت های معنوی دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف سازمان برای خدمات رسانی به جامعه هدف ضروری است.

وی گفت: یکی از دلایل چالش های قضایی بهزیستی، پراکندگی رسیدگی به امورات این نهاد در شعب مختلف است و در بهزیستی با کمبود بودجه مواجه هستیم.

واگذاری موضوعات مرتبط با بهزیستی به شعب خاص قضایی

دادستان استان کرمانشاه نیز در این دیدار گفت: دادستانی در انجام اقدامات به موقع، از تمام ظرفیت های قانونی برای حمایت از بهزیستی در کاهش و کنترل آسیب ها استفاده می کند.

محمد حسین صادقی تاکید کرد: ما در دستگاه قضایی به خوبی و دقیق جرائم را در سطح استان رصد می کنیم.

وی تصریح کرد: علت جرائم به ضعف مهارت های رفتاری افراد برمی گردد و اگر بتوانیم مهارت های کنترل خشم را گسترش دهیم نتیجه مطلوبی خواهد داشت.

دادستان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که این آموزش ها می تواند اثربخش باشد.

وی افزود: در قانون حمایت از خانواده درخواست ها باید از مسیر مشاوره عبور کند و این یک فرآیند زمانبر است.

صادقی ادامه داد: مداخله نیز باید صحیح و علمی باشد و باید مشاوره را وارد فضای علمی کرد.

دادستان کرمانشاه با بیان اینکه، بخشی از مشکلات طلاق به انتخاب های جوانان برمی گردد گفت: باید در این زمینه توجه بیشتری به موضوع و عمل داشته باشند.

وی گفت: در آینده موضوعات مرتبط با سازمان بهزیستی را به شعبات خاص خواهیم داد و نشست های مشترک و توجهی را نیز برگزار می کنیم.