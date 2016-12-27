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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان خبر داد:

قهرمانی ورزشکار کبودرآهنگی در مسابقات قوی‌ترین مردان ارتش

قهرمانی ورزشکار کبودرآهنگی در مسابقات قوی‌ترین مردان ارتش

همدان- سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان گفت: ورزشکار شهرستان کبودرآهنگ در مسابقات قوی‌ترین مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست انفرادی قرار گرفت.

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی ورزشکار کبودرآهنگی در مسابقات قوی‌ترین مردان ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: روح اله رسولی رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام شهرستان کبودرآهنگ در مسابقات قهرمانی قوی‌ترین مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه نخست انفرادی را از آن خود کرد.

وی افزود: این مسابقات به میزبانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) در سالن ورزشی فرماندهی آماد و پشتیبانی پدافند هوایی برگزار شد.

وی بابیان اینکه این مسابقات با حضور ۵ ورزشکار برتر ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، گفت: در پایان تیم قرارگاه پدافند هوایی به مقام قهرمانی دست‌یافت و تیم‌های نیروی هوایی و نیروی زمینی به مقام‌های دوم و سوم رسیدند.

چاروسایی عنوان کرد: در بخش انفرادی این مسابقات روح‌الله رسولی، میلاد عباس‌آبادی و محسن ربیعی هر سه از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) به مقام‌های اول تا سوم دست‌یافتند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی در شهرستان نهاوند بیان کرد: یک دوره کلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی ویژه بانوان به مدت شش روز در سالن ورزشی سیدالشهدا این شهرستان نهاوند برگزار شد.

کد مطلب 3861434

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