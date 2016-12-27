حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی ورزشکار کبودرآهنگی در مسابقات قویترین مردان ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: روح اله رسولی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان کبودرآهنگ در مسابقات قهرمانی قویترین مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه نخست انفرادی را از آن خود کرد.
وی افزود: این مسابقات به میزبانی قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) در سالن ورزشی فرماندهی آماد و پشتیبانی پدافند هوایی برگزار شد.
وی بابیان اینکه این مسابقات با حضور ۵ ورزشکار برتر ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، گفت: در پایان تیم قرارگاه پدافند هوایی به مقام قهرمانی دستیافت و تیمهای نیروی هوایی و نیروی زمینی به مقامهای دوم و سوم رسیدند.
چاروسایی عنوان کرد: در بخش انفرادی این مسابقات روحالله رسولی، میلاد عباسآبادی و محسن ربیعی هر سه از قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) به مقامهای اول تا سوم دستیافتند.
وی با اشاره به برگزاری کلاس مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی در شهرستان نهاوند بیان کرد: یک دوره کلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی ویژه بانوان به مدت شش روز در سالن ورزشی سیدالشهدا این شهرستان نهاوند برگزار شد.
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