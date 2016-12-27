بیانیه منتسب به کمیسیون امنیت ملی واقعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران و در واکنش به بیانیه منتسب به این کمیسیون که ظهر امروز در بین خبرنگاران توزیع شده و در آن نسبت به علنی شدن برخی از اظهارات ظریف انتقاد شده است، اظهار داشت: از دو شب قبل که مسئولانی از وزارت اطلاعات و وزارت کشور به کمیسیون امنیت ملی آمدند و جلسه داشتیم تاکنون هیچ جلسه دیگری در کمیسیون امنیت نداشته ایم و هیچ بیانیه ای از سوی کمیسیون تهیه نشده است.

وی تصریح کرد: تهیه و انتشار بیانیه در کمیسیون آیین‌نامه خاص خودش را دارد که گاهی اوقات ۲-۳ روز بر روی محتوا بحث می‌شود و در نهایت پس از رأی‌گیری، در صورتیکه بیانیه پیشنهادی رأی آورد در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

کریمی قدوسی افزود: عده ای از اعضای کمیسیون که بر اساس یک ضرورت به دیدار وزیر امور خارجه رفته بودند، امروز این متن را تهیه کرده و به اسم کمیسیون منتشر کرده اند. در صورتی که جان کلام ما این بود که اعتراف آقای ظریف به اشتباه خود در اعتماد به قول جان کری در موضوع قانون داماتو باعث بزرگ شدن ایشان می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به امید دولت فعلی به رأی آوردن قطعی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دل بستن به اطمینان جان کری در این زمینه، اظهار داشت: با وجود اطمینان دادن جان کری به آقای ظریف برای پیروزی دموکرات ها، پس از آنکه ترامپ رای آورد آقای ظریف تلاش بسیاری کرد که بتواند با تیم ترامپ مخصوصا وزیر امور خارجه اش ارتباط بگیرد و در نهایت، تلاش کرد تا از طریق خانم موگرینی این ارتباط برقرار شود.

وی گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده، خانم موگرینی قرار است طی دو روز آینده به همین منظور سفری به آمریکا داشته باشد.