به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر مشهد پرداخت ۱ میلیارد تومان برای برگزاری مسابقات جام جهان پهلوان تختی در این شهر اختصاص داده شد.

در این جلسه حسن قدیری طرقی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به برخی اظهاراتی که در رسانه ها به رئیس فدراسیون کشتی نسبت داده شده، اظهار کرد: اگر شهرداری مشهد در برگزاری این رقابت ها کمک نکند، مسابقات در شهر دیگری برگزار می شود.

وی در ادامه گفت: این ادعا دور از انصاف است زیرا حتی اگر شهرداری و سایر مسئولان به این امر کمک نمی کردند، مردم مشهد به دلیل توجه ویژه به ورزش کشتی باز هم حاضر به ارائه کمک های بیشتر از این مبلغ برای برگزاری این رقابت ها بودند، بنابراین نیازی به این تهدیدها نبود.

در ادامه نیز سیدصولت مرتضوی، شهردار مشهد با بیان اینکه این رخداد ورزشی اواخر دی ماه سال جاری برای نخستین بار در مشهد به یاد مرحوم تختی و با حضور ورزشکاران ۳۴ کشور خارجی برگزار می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه بنا است در رویداد مشهد ۲۰۱۷ ظرفیت های مشهد به جهان اسلام شناسانده شود، لایحه کمک ۱ میلیارد تومانی به فدراسیون کشتی برای برگزاری این رقابت ها تنظیم و در قالب دو فوریتی برای تصویب به شورای شهر ارائه داده شد.

وی ادامه داد: بنابراین و با توجه به اینکه مشهد مهد ورزش کشتی است و پهلوانان بزرگی در این شهر در عرصه پهلوانی خودنمایی کرده اند، امیدواریم با همکاری فدراسیون بتوانیم این رقابت ها را در بهترین سطح برگزار کنیم.

در نهایت از ۲۵ نفر حاضر در نشست علنی شورای اسلامی شهر مشهد لایحه دو فوریتی کمک ۱ میلیارد تومانی شهرداری مشهد به فدراسیون کشتی برای برگزاری رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.

در این مصوبه به شهرداری اجازه داده شد تا برای این مسابقات که با مشارکت فدراسیون کشتی برگزار می‌شود از محل سرجمع اعتبارات ستاد مشهد ۲۰۱۷ هزینه کند.





