  1. استانها
  2. مرکزی
۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مرکزی:

۲۳کمیته برای برگزاری مراسمات دهه فجر در استان مرکزی تشکیل شد

۲۳کمیته برای برگزاری مراسمات دهه فجر در استان مرکزی تشکیل شد

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: ۲۳کمیته تخصصی به منظور هماهنگی و ساماندهی برنامه ها و مراسمات ایام الله دهه فجر در استان مرکزی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی صبح سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های دهه فجر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: شعار دهه فجر امسال « گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» است و روزهای ایام الله دهه فجر نیز با همین محوریت نام گذاری شده اند.

وی افزود: نخستین روز از دهه فجر و ۱۲ بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، ولایت فقیه و رهبری، ۱۳بهمن ماه با انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی، مشارکت اجتماعی، عدالت و پیشرفت، ۱۴ بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد و شهادت، ۱۵ بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، قرآن، رسالت زینبی و حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) و ۱۶ بهمن ماه نیز با عنوان انقلاب اسلامی، منزلت زن، تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی اسلامی نام گذاری شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: همچنین ۱۷ بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، جوانان، نهضت علمی و اقتصاد مقاومتی، ۱۸ بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، هویت دینی، ترویج معنویت، فرهنگ و تمدن اسلامی، ۱۹ بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، انقلابی گری، آمادگی دفاعی، اقتدار و عزت اسلامی، ۲۰ بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، وحدت ملی، حمایت از جبهه مقاومت و مبارزه با تروریسم بین المللی، ۲۱بهمن با عنوان انقلاب اسلامی، الهام بخشی، استکبار ستیزی و مقابله با نفوذ دشمن و ۲۲ بهمن نیز با عنوان انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نامگذاری شده است.

حسن بیگی بیان کرد: طبق هماهنگی ها در استان مرکزی ۲۳ کمیته تخصصی، آیین گرامیداشت دهه فجر را برگزار می کنند که شامل کمیته قرآن و هیات های مذهبی، کمیته ایثارگران، کمیته مساجد، کمیته فرهنگی، کمیته تشکل های مردمی، کمیته فرهنگیان و دانش آموزان، کمیته دانشجویی، کمیته زنان و خانواده، کمیته اصناف، کمیته ورزش و جوانان، کمیته کودک و نوجوان، کمیته روستایی و عشایری، کمیته اقلیت های مذهبی، کمیته کارگری، کمیته بسیج و نیروهای مسلح، کمیته فضاسازی شهری، کمیته ارزیابی عملکرد، کمیته اجرایی آیین دهه فجر و کمیته افتتاح طرح های عمرانی است.

وی خاطرنشان ساخت: مسئولان استان به خصوص فرمانداران باید توجه داشته باشند که هیچ کس از این فضا در راستای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده نکند و بیان دستاوردهای نظام اسلامی در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان راهبردهای اصلی برنامه های دهه مبارک فجر، باید مطرح شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه حفظ اتحاد اولین گام در صیانت از انقلاب اسلامی است، گفت: وحدت کلمه رمز موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی بود که باید امروز نیز از سوی آحاد جامعه و مردم و مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 3861463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها