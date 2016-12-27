دوست دارم فوتبالم را در تبریز ادامه دهم

محمدرضا زینال خیری بازیکن سابق تیم‌های ماشین‌سازی و گسترش فولاد تبریز، که یک‌فصل و نیم گذشته در عضویت باشگاه مس کرمان است و در آستانه جدایی از این تیم است، در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: همه بازی‌ها را به‌جز یک بازی که آن‌هم سه‌اخطاره بودم برای مس بازی کردم و در مجموع یکهزار و ۳۰۰ دقیقه در سه پست هافبک تدافعی، دفاع راست و دفاع وسط به میدان رفتم.

وی در مورد دلیل جدایی از مس گفت:اول فصل یک‌بند در قراردادم گنجاندیم که اگر تا نیم‌فصل، طلب سال قبل را تسویه نکنند، من بازیکن آزاد می‌شوم و می‌توانم بروم و بر همین اساس چون مسئولان مس به تعهدات خود عمل نکردند مجبور به ترک باشگاه شدم.

وی در مورد پیشنهادهای خود از سایر تیم‌ها نیز اظهار داشت: از دو تیم یک برتری و پنج تیم لیگ یکی برای نیم‌فصل دوم پیشنهاد دارم و منتظرم در چند روز آینده به‌صورت کامل تسویه کنم تا تکلیف تیم بعدی نیز مشخص شود.

زینال خیری در مورد اینکه از تیم‌های تبریزی پیشنهاد دارد یا نه گفت:تا الآن هیچ پیشنهادی نداشتم ولی خودم خیلی دوست دارم اگر کمکی از دستم بربیاید برای تیم‌های شهرم انجام دهم و امیدوارم شرایط فراهم بشود تا در شهر خودم به فوتبال ادامه بدهم.