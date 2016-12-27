عملکرد تیم والیبال بانوان شهرداری تبریز بهبود یافته است

حوریه سید درخشانی در مورد آخرین وضعیت تیم‌های بانوان این سازمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های والیبال و بسکتبال بانوان شهرداری تبریز امسال در لیگ برتر حضور دارند که در کنار این دو در رشته کاراته هم در حال فعالیت هستیم که امیدوارم در سال‌های بعد از رشته‌های بیشتری بتوانیم حمایت کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تیم‌های والیبال و بسکتبال بانوان شهرداری تبریز امسال در لیگ برتر حضور دارند که در کنار این دو در رشته کاراته هم در حال فعالیت هستیم که امیدوارم در سال‌های بعد از رشته‌های بیشتری بتوانیم حمایت کنیم.

مسئول ورزش بانوان شهرداری تبریز در خصوص آخرین وضعیت تیم بسکتبال بانوان شهرداری تبریز گفت: تیم بسکتبال شهرداری تبریز سال گذشته با عملکرد خوبی که در گروه Bداشت موفق شد به مقام سوم برسد و به گروه A صعود کند که امسال در بالاترین سطح لیگ برتر بسکتبال حضور داریم.

وی افزود: با توجه به اینکه گروه A بسیار گروه سختی است و همه تیم‌های شرکت‌کننده از سطح بالایی برخوردارند به همین دلیل تیم بسکتبال نتایج سال گذشته را نتوانسته کسب کند ولی از عملکرد این تیم رضایت داریم.

درخشانی تصریح کرد: امسال دو بازیکن اصلی ما از تیم جدا شدند و به آبادان رفتند که این نقش بسیار زیادی در نتایج امسال ما داشته است ولی ما سعی خواهیم کرد با جذب یک بازیکن خوب در مرحله پلی‌آف نتایج خوبی را بگیریم و در گروه Aبمانیم.

وی در ادامه اظهار داشت: در کنار بسکتبال تیم والیبال بانوان شهرداری تبریز هم امسال در لیگ برتر حضور دارد که ما امسال سعی داشتیم نسبت به سال گذشته تیم بهتری را راهی لیگ کنیم که چنین هم شده است و تیم امسال بسیار بهتر از سال گذشته است.

مسئول ورزش بانوان شهرداری گفت: وضعیت امسال تیم والیبال بسیار بهتر از تیم سال قبل است تیم ما بااینکه در سه بازی قبلی خود نتیجه را واگذار کرده است ولی بازی‌های خوبی مقابل حریفان خود نمایش می‌دهد و امیدواریم در ادامه کار نتایج بهتری را نیز کسب کند .

وی خاطرنشان کرد: سال قبل افرادی می‌خواستند تیم والیبال را به حاشیه ببرند که با نظارت دقیقی که روی تیم داشتیم اجازه این کار را به آن‌ها ندادیم و تیم امسال از بازیکنان و کادر فنی بسیار بهتری نسبت به سال قبل تشکیل‌شده و این هماهنگی باعث شده است تا عملکرد بهتری نسبت ه سال قبل داشته باشیم.

درخشانی گفت: تیم کاراته مجموعه نیز در سالن‌های ورزشی شهرداری فعالیت دارد و در مسابقات مختلف که در سطح استان و کشور برگزار می‌شود بانام شهرداری شرکت می‌کند.

مسئول ورزش بانوان شهرداری تبریز در پایان خاطر نشان شد: در رشته فوتسال هم در بخش بانوان تیم داری می‌کنیم که امسال به دلیل اینکه تیم ضعیف بسته‌شده بود، انصراف دادیم تا برای سال بعد تیم خوب و قدرتمندی راهی لیگ فوتسال کنیم.