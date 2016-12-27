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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

رئیس شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی خبر داد:

اجرای چهار خوشه صنعتی در خراسان جنوبی

اجرای چهار خوشه صنعتی در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی از هار خوشه طیور، فرش، خشکبار و حوله و جاجیم در استان خبر داد و گفت: خوشه طیور اجرا شده و اجرای سه خوشه دیگر در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جرجانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: چهار خوشه طیور، فرش، خشکبار و حوله و جاجیم در خراسان جنوبی شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه فاز اجرایی خوشه طیور از سه سال گذشته آغاز شده است، افزود: اجرای این خوشه به دلیل اشتغال بالا و تکمیل بودن چرخه تولید در اولویت قرار گرفت.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی اظهار کرد: در این راستا اولین کنسرسیوم صادراتی در بخش طیور استان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه باید نوع تولید را مشخص کنیم، افزود: برای افزایش صادرات نیازمند شناخت استاندارهای کشورهای هدف هستیم.

جرجانی از بازاریابی طیور خراسان جنوبی در افغانستان خبر داد و گفت:  هرات بیشترین مصرف در گوشت مرغ استان را دارد.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی ادامه داد: در این راستا فروشگاه عرضه مرغ استان را در هرات ایجاد کرده ایم.

وی با اشاره به اجرای خوشه خشکبار بیان کرد: زرشک، عناب و زعفران خراسان جنوبی در این خوشه قرار دارد و مورد بررسی قرار می گیرد.

شهرکی ادامه داد: فاز اجرایی خوشه خشکبار  در حال انجام بوده و بعد از تکمیل نیز اجرای خوشه فرش  و حوله و جاجیم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3861481

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