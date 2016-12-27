اجرای چهار خوشه صنعتی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جرجانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: چهار خوشه طیور، فرش، خشکبار و حوله و جاجیم در خراسان جنوبی شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه فاز اجرایی خوشه طیور از سه سال گذشته آغاز شده است، افزود: اجرای این خوشه به دلیل اشتغال بالا و تکمیل بودن چرخه تولید در اولویت قرار گرفت.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی اظهار کرد: در این راستا اولین کنسرسیوم صادراتی در بخش طیور استان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه باید نوع تولید را مشخص کنیم، افزود: برای افزایش صادرات نیازمند شناخت استاندارهای کشورهای هدف هستیم.

جرجانی از بازاریابی طیور خراسان جنوبی در افغانستان خبر داد و گفت: هرات بیشترین مصرف در گوشت مرغ استان را دارد.

رئیس شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی ادامه داد: در این راستا فروشگاه عرضه مرغ استان را در هرات ایجاد کرده ایم.

وی با اشاره به اجرای خوشه خشکبار بیان کرد: زرشک، عناب و زعفران خراسان جنوبی در این خوشه قرار دارد و مورد بررسی قرار می گیرد.

شهرکی ادامه داد: فاز اجرایی خوشه خشکبار در حال انجام بوده و بعد از تکمیل نیز اجرای خوشه فرش و حوله و جاجیم در دستور کار قرار خواهد گرفت.