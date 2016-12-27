به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه جمعی از خبرنگاران به اتفاق مسئولان شهرداری از پروژه های در دست احداث منطقه شش کرمانشاه بازدید کردند.

بیژن مرادی، شهردار منطقه شش نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پروژه هایی همچون دفع آب های سطحی، پارک های در دست احداث و در دست تکمیل؛ زیرسازی آسفالت، مبلمان شهری، و.. از جمله پروژه های در دست انجام شهرداری این منطقه است.

پارک های صبا، کاج، جهان ‌نما، ولایت یک و خبرنگار از جمله بوستان هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت و شهرداری منطقه قول مساعد برای اتمام و تکمیل این پارک ها را داد.