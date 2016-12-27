حماسه ۹ دی در تاریخ ماندنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدشهاب الدین حسینی عصر روز سه شنبه در همایش نقش مبلغات دینی در بصیرت افزایی گفت: روز بصیرت یادآور هشتم و نهم دی ۱۳۸۸ است که دشمنان در آن روز سه محور عاشورا، ولایت فقیه و مهدویت یعنی نقطه اصلی نظام که همان ولایت فقیه را هدف قرار داده بودند ولی مردم با بصیرت خود صحنه‌هایی آفریدند که هیچ گاه در تاریخ فراموش نخواهد شد.

وی افزود: آنهایی که در راه تبلیغ فعالیت می‌کنند اقدام‌هایشان بی‌نظیر و قابل تجلیل است و در برهه کنونی که انسان دچار بی‌هویتی است و معنویت حلقه فراموش شده است، مبلغان دینی وظیفه مهمی دارند زیرا چون در عصر حاضر انسان به فراموشی سپرده شده و دشمنان به فکر بهره برداری از این اصل هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی خاطر نشان کرد: متأسفانه در زمان کنونی با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بستر گناه برای همگان و بخصوص جوانان مهیا است و در این فضا کار معنوی و فرهنگی بسیار سخت است.

وی با اشاره به وظیفه اصلی مبلغان دینی افزود: گسترش فرهنگ قرآن و عترت و تربیت صحیح از وظایف شاخص مبلغان است که باید به وسیله تقویت ایمان، در تحکیم این شاخصه تلاش کنند و وظیفه آنان همان رسالت پیامبران است که تلاششان در راستای تربیت انسان ها و هدایت آنها بود.

تبلیغ باید توام با تزکیه و تهذیب نفس باشد

دکتر حسینی افزود: شیوه مبلغات برگرفته از سیره فاطمی است و باید در بین خانواده‌ها اصل تربیت قبل از تولد را اشاعه و تبیین کنند و تبلیغ با خضوع و خشوع و تزکیه باید توأم باشد چون غیر از این باشد تبدیل به انحراف و بدعت می شود و نیاز امروز ما بنا به فرموده مقام معظم رهبری انقلابی گری و داشتن روحیه انقلابی و جهادی است.

وی یادآور شد: بیشترین تاکیدات دینی برعقل گرایی است اما متأسفانه عده‌ای دین را با خرافات عجین کرده‌اند و اگر اصل دین و قرآن مطرح می‌شد، وضعیت کنونی این چنین نبود و اگر به نوشته‌ها و غنای شیعه که توسط بزرگان عالمی همچون علامه امینی و طباطبایی تدوین شده، توجه نشود، خیانت است و باعث ترویج خرافات می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه تربیت دینی در جامعه باید نهادینه شود، افزود: ساماندهی مبلغات سنتی، سطح‌بندی مبلغان و مبلغات در اولویت کاری این سازمان قرار خواهد گرفت و با کسانی که دین را وسیله تجارت و دکان داری می‌کنند و بدون هیچ پشتوانه علمی و دینی جلسه گردانی می نمایند و باعث ترویج خرفه ها می شوند برخورد خواهد کرد و براین اساس وظیفه حوزه‌های علمیه خواهران بسیار سنگین است که دین اسلام را که دین عقلانیت و محبت است که بدون پیرایه معرفی کنند.