دستور رئیس جمهور به شفافیت هزینه کرد پول درمان کارگران کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رسول خضری با تاکید بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، گفت: به طورحتم باید در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس شفافیت وجود داشته باشد زیرا اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر به دلیل همین موضوعات و بدهی بیمه ها به مراکز درمانی دچار مشکل شده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل اجرای طرح تحول سلامت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی است، افزود: بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی درحال حاضر تهیه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را دچارمشکل کرده که باید برای آن راه چاره ای اندیشید.

خضری با بیان اینکه هدف از اجرای طرح تحول سلامت کاهش هزینه ها از جیب مردم بود، ادامه داد: از نقاط قوت اجرای طرح تحول سلامت این است که پیش از اجرای طرح تحول بودجه حوزه بهداشت و درمان ۶ درصد بود که این میزان در حال حاضر به ۹ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیمه ها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت و تامین کننده اصلی منابع مالی این طرح هستند، تصریح کرد: یک درصد ارزش افزوده، ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها و حق بیمه درمان کارگران به میزان ۹ بیست و هفتم باید در حوزه درمان هزینه شود، اما آیا به طور کامل این میزان به حوزه درمان اختصاص پیدا کرده است.

خضری با بیان اینکه سرمایه‌های موجود در تامین اجتماعی به جای هزینه کرد در شرکت ها باید در بورس و بانک ها سرمایه‌گذاری شود، گفت: یعنی به جای آنکه سازمان تامین اجتماعی بنگاه داری و شرکت داری کند باید از سرمایه خود در مدیریت امور مالی و مشکلات این سازمان استفاده کند، بنابراین با این رویه هم درآمدزایی تامین اجتماعی در شرایط بهتری صورت می‌گیرد هم اینکه شفاف سازی در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران به شکل بهتری انجام می شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل یک حساب مجزا برای واریز حق بیمه درمان کارگران، افزود: به طور قطع این تصمیم می تواند به شفافیت هزینه‌کرد منابع درمان کارگران کمک کند زیرا بدهی چندین ماهه صندوق ها از جمله تامین اجتماعی فشار بسیاری را بر کادر پزشکی تحمیل می‌کند.

خضری با اشاره به اینکه مشکل در اجرای طرح تحول سلامت مناطق محروم را با آسیب جدی روبه رو می‌کند، تصریح کرد: منابع درمانی و مالی برای اجرای طرح تحول سلامت باید مدیریت شود، بنابراین شفاف سازی مالی در خصوص هزینه‌کرد منابع درمان کارگران باید به هر شکلی صورت گیرد؛ ضمن اینکه بهتر است مسئولان صندوق های بیمه ای از جمله تامین اجتماعی مستندات خود در خصوص چگونه هزینه کرد منابع درمان را به مجلس ارایه کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: ۱۱ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان سهم سازمان تامین اجتماعی است که مشخص نیست چه میزان آن به حوزه درمان اختصاص پیدا می کند.