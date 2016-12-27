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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

اختصاص وام «شرافت» به دانشجویان اراکی

اختصاص وام «شرافت» به دانشجویان اراکی

به تعدادی از دانشجویان مستعد اراکی غیر شاغل در سطح کشور در دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری وام شرافت تعلق می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله از طرف صندوق قرض الحسنه وام شرافتی «مرحوم زنده یاد استاد خلیل داعی» به تعدادی از دانشجویان مستعد اراکی غیر شاغل در سطح کشور در دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری علوم پایه و فنی مهندسی روزانه دانشگاه های دولتی به شرط خدمت در داخل کشور ماهیانه مبلغ یکصد هزارتومان و سالیانه ۱۲۰۰۰۰۰ هزار تومان کمک هزینه تحصیلی (وام شرافتی) پرداخت می شود.

هیات امناء این صندوق قرض الحسنه تصمیم گرفت امسال نیز طبق سنوات گذشته در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به تعداد ۱۰ نفر از واجدین شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند پرداخت شود.

وام بایستی ۳ سال پس از پایان تحصیل به اقساط و در حد توان بدون کارمزد بازپرداخت شود.

کد مطلب 3861536
زهرا سیفی

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