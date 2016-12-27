به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی ظهر سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه روسای دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل تصریح کرد: سابقه تاریخی کشور در حوزه سلامت با دوگانگی مواجه است بطوریکه هر چند توسعه اتفاق افتاده اما کافی نیست.

وی افزود: به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی بر اساس گزارش سازمان ملل در ۳۲ سال منتهی به سال ۲.۱۲ جمهوری اسلامی ایران سالانه ۱.۶ درصد رشد را شاهد بوده است.

وی افزود: این در حالی است که رشد متوسط جهانی ۶۸ صدم درصد و رشد متوسط کشورهای هم‌گروه ۷۹ صدم درصد است و در ۳۲ سال بیش از دو برابر رشد جهانی و دو برابر سایر کشورها در خود کشور رشد داشتیم.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید به اینکه توسعه انسانی با سه شاخص سلامت، آموزش و سطح تحصیلی و سطح زندگی سنجیده می‌شود، اضافه کرد: در ۲۰ سال گذشته ایران بعد از کره جنوبی دومین کشوری است که توانسته کاستی‌های توسعه انسانی را به شکل مطلوب جبران کند.

حریرچی متذکر شد: اما این تلاش‌ها کافی نیست و ما علی‌رغم اقدامات قابل‌توجه در توسعه شاخص‌های انسانی رتبه ۷۶ را داریم و در ۱۰ سال منتهی به برنامه طرح تحول در شاخص‌های عدالت سلامت نیز رتبه‌های ۱۱۶ تا ۱۵۹ را کسب کردیم.

وی با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت به درستی توانسته تحولات عمیقی را در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی به همراه داشته باشد، ادامه داد: به عنوان مثال ایران جزو ۳۷ کشوری بود که پرداختی مردم بیش از ۵۰ درصد از هزینه خدمات را شامل می‌شد اما این طرح به نحو قابل‌توجهی این رقم را کاهش داد.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متذکر شد: با اجرای طرح تحول سلامت در ابتدا ۱۶.۷ درصد از مردم و به عنوان مثال در سه استان تهران، البرز و قم ۲۶ درصد از مردم بیمه نبودند.

وی تأکید کرد: از سویی هر چند در تمام استان‌ها دانشکده پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی دایر است و سالانه پنج هزار دانشجوی پزشکی تربیت کردیم، اما شاخص پزشک برای هزار نفر جمعیت ۱.۵ است.

حریرچی متذکر شد: این به این معنی است که در تعداد پزشک تنها از برخی کشورهای منطقه مانند عراق و سوریه وضعیت بهتری داشتیم و در ادامه طرح تحول در تلاش بوده تا این کمبودها را جبران کند.

وی یکی از سیاست‌های اصلی طرح تحول را افزایش سلامت مردم عنوان و اضافه کرد: در وضعیتی که ۳۲ درصد از توسعه کشورهای صنعتی با کمک سلامت است افزایش طولی و عرضی سلامت و کاهش مرگ‌های زودرس برنامه‌ریزی شده است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کاهش هزینه‌ها در طرح اشاره کرد و گفت: همه جای دنیا بیماری هزینه زا است و ۱۰.۳ درصد از تولید ناخالص در سلامت هزینه می‌شود.

حریرچی با تأکید به اینکه این رقم در نرم جهانی نیز قابل‌توجه است، ادامه داد: این در حالی است که پرداختی متوسط در دنیا برای هزینه‌های درمانی ۱۸ الی ۲۴ درصد است و این پرداختی شامل بیمه نمی‌شود بلکه هزینه‌های پرداخت شده در هنگام دریافت خدمات است.

اقدام بی‌نظیر در کاهش هزینه‌های درمانی پرداختی

وی تأکید کرد: در ۱۰ سال منتهی به طرح تحول متوسط پرداختی مردم ایران ۵۰ الی ۵۸ درصد بود که در سال ۹۳ به ۴۰.۶ درصد کاهش یافت و بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۴ به ۴۰.۳ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه هر ایرانی در سال ۱۰.۲ بار برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مراجعه سرپایی دارد و ماهی حداقل یک بار مراجعه را شامل می‌شود، متذکر شد: در واقع مردم انتظار دارند در هنگام مراجعه کرامت انسانی آن ها حفظ شود و خدمات کیفی دریافت کنند.

قائم‌مقام وزیر بهداشت با تأکید به اینکه هیچ کشوری در دنیا نتوانسته چنین کاهش پرداختی در هزینه‌ها را در این مدت کوتاه رقم بزند، اضافه کرد: از سویی بخشی از کیفیت‌بخشی به خدمات افزایش تخت‌های بیمارستانی است.

پوشش بهداشتی استان اردبیل محقق شود

به گفته حریرچی تا قبل از طرح تحول سالانه هزار و ۷۰۰ طرح تحویل می‌شد اما وزارت بهداشت تحویل ۲۱ هزار تخت در بیمارستان‌های جدید و ۱۰ هزار تخت در بیمارستان‌های قبلی را متعهد شده است.

وی افزود: حاشیه شهر به صورت کامل پوشش داده شده و تشکیل پرونده سلامت ایرانیان با رشد قابل‌توجهی همراه است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید به اینکه پیش از این شهروندان بسیاری به دلیل هزینه درمان بدهکار می‌شدند، اضافه کرد: این در حالی است که در طرح تحول نظام سلامت این موضوع رفع شده و لازم است در استان‌ها به درستی تثبیت شود.

حریرچی در عین حال به وضعیت خدمات درمانی ارائه شده در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰۸ هزار نفر در بیمارستان‌های استان بستری شده و ۹۶۷ هزار نفر به اورژانس‌ها مراجعه کردند؛ برای ۸۷۶ هزار مراجعه نیز ویزیت انجام شده است.

وی با اشاره به رضایتمندی ۹۱ درصدی مردم استان اردبیل از خدمات درمانی اضافه کرد: انتظار می‌رود پوشش بهداشتی کامل استان و ارتقا خدمات درمانی در دستور کار قرار گیرد.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تأمین نیازمندی مردم استان به شکلی شد که کمتر از پنج درصد از مردم برای درمان از استان خارج شوند.